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04:32 (мск), источник: РИА Новости

Исследование показало, как образование родителей влияет на будущее их детей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Образование родителей часто влияет на будущее детей больше, чем их успеваемость в школе, говорится в исследовании, проведенном институтом образования НИУ ВШЭ.

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Источник: РИА "Новости"

«Образовательный уровень родителей зачастую влияет на будущее детей больше, чем их успеваемость в школе. Сотрудники Института образования НИУ ВШЭ выяснили, какую роль играет этот фактор в том выборе, который школьник делает после девятых и одиннадцатых классов. Как следует из результатов исследования, далеко не всегда этот выбор продиктован академической успеваемостью», — говорится в исследовании, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

В нем отмечается, что «семья с высоким уровнем образования помогает школьнику выбрать такие стратегии, которые позволяют получить хорошее образование даже при невысокой успеваемости».

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«И наоборот: дети из семей с невысоким образовательным уровнем чаще готовы “согласиться на меньшее” или отказаться от тех возможностей, которые открывают им текущие образовательные результаты», — добавляется в исследовании.

В нем показано, как именно «наследуется» образовательный уровень родителей. Если в девятом классе у 49% школьников хотя бы один родитель имеет высшее образование, то в десятом классе эта цифра возрастает до 61%.

Этот показатель изменился за счет того, что дети из семей без высшего образования частично ушли из школы, продолжив учебу в секторе среднего профобразования, сообщается в исследовании.

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«В группе низкоуспевающих девятиклассников 40% учеников, чьи родители имеют высшее образование, предпочли остаться в старших классах. Среди тех, кто плохо учится и чьи родители не имеют высшего образования, доля таковых — лишь 26%. Таким образом, в исследовании прослеживается, как на каждом этапе ценностные установки семьи влияют на выбор — после девятого класса, после одиннадцатого, когда поступление в вуз — самый распространенный, но не единственный вариант, а также в ситуации выбора между вузами разных уровней», — следует из документа.

Отмечается, что 33% абитуриентов идут в так называемые высокоселективные вузы (с высоким уровнем проходного балла), 55% — в среднеселективные, остальные — в низкоселективные. Среди абитуриентов из семей с высшим образованием доля выбирающих высокоселективные вузы выше почти вдвое — 60%, среди абитуриентов с высокими баллами, чьи родители не имеют высшего образования — 27%.

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«Успеваемость является важным сигналом к выбору траектории, однако семьи с низким образовательным уровнем родителей предпочитают стратегию избегания», — отмечают авторы исследования.

Согласно данным исследования, чтобы решить проблему социальной мобильности, нельзя замыкаться на академической успеваемости, нужно помогать семьям преодолевать имеющиеся «внутренние» барьеры, закрывающие детям путь к высококачественному образованию.

«Нужно и строить механизмы образовательной ориентации и социальной поддержки для сильных выпускников школы из семей с недостаточными культурными и экономическими ресурсами», — подчеркнули авторы.

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