Расшифрованы загадочные египетские письмена

«Магический рецепт» представляет собой изображение двух похожих на птиц существ, которые смотрят друг на друга. Сверху и внизу рисунка располагается текст, написанный на коптском языке, который был распространен в Эллинистическом Египте, а его алфавит основан на греческой системе письма. Ученые сравнили папирус с другими подобными артефактами и пришли к выводу, что птицы символизируют собой мужчину и женщину, находящихся в любовной связи.
По мнению исследователей, заклинание предназначалось для того, чтобы помочь объединиться тем, кто уже любит друг друга, и защитить их чувства. Однако возможны и другие интерпретации. Так, две птицы могут быть демонами, которые пытаются манипулировать человеком.
В августе 2018 года, сообщалось, что на осколках саркофага древнеегипетской мумии, хранящейся в музее Стэнфордского университета, были обнаружены фрагменты текста, ранее не замеченные учеными. Исследователи смогли расшифровать имя женщины, которой принадлежали останки, а также часть надписи, которая оказалась эпитафией.