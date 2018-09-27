Расшифрованы загадочные египетские письмена

«Магический рецепт» представляет собой изображение двух похожих на птиц существ, которые смотрят друг на друга. Сверху и внизу рисунка располагается текст, написанный на коптском языке, который был распространен в Эллинистическом Египте, а его алфавит основан на греческой системе письма. Ученые сравнили папирус с другими подобными артефактами и пришли к выводу, что птицы символизируют собой мужчину и женщину, находящихся в любовной связи.

По мнению исследователей, заклинание предназначалось для того, чтобы помочь объединиться тем, кто уже любит друг друга, и защитить их чувства. Однако возможны и другие интерпретации. Так, две птицы могут быть демонами, которые пытаются манипулировать человеком.