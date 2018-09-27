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11:12 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят разноцветные дома в Боливии (фото)

С трудом верится, что они реальные.

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В Боливии в горном районе Ла-Пас на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря расположился крупный город Эль-Альто. Но он так бы и остался одним из многих обычных городов, если бы не архитектор и инженер Фрэдди Мамани, частично превративший его в произведение искусства.

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Мамани прославил Эль-Альто на весь мир своими причудливыми домами, которые больше напоминают рисунки из детских книжек или мультфильмы, чем реальные здания.

Его дома причудливой формы выкрашены в яркие цвета. Причем необычные они не только снаружи, но и внутри. На данный момент Мамани закончил более 80 домов в городе, и еще более десяти сейчас находятся на стадии строительства.

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Хоть многие и критикуют архитектора за его нестандартные идеи и яркие краски, сам Мамани считает, что именно такие дома приносят людям радость и являются символом возрождения Боливии. Архитектор, которого уже называют местным Гауди, планирует в ближайшее время заняться дизайном остановок, площадей и бульваров и мечтает преобразить форму и эстетику города в целом.

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Город Эль-Альто
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