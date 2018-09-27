Как выглядят разноцветные дома в Боливии (фото)
С трудом верится, что они реальные.
С трудом верится, что они реальные.
В Боливии в горном районе
Мамани прославил
Его дома причудливой формы выкрашены в яркие цвета. Причем необычные они не только снаружи, но и внутри. На данный момент Мамани закончил более 80 домов в городе, и еще более десяти сейчас находятся на стадии строительства.
Хоть многие и критикуют архитектора за его нестандартные идеи и яркие краски, сам Мамани считает, что именно такие дома приносят людям радость и являются символом возрождения Боливии. Архитектор, которого уже называют местным Гауди, планирует в ближайшее время заняться дизайном остановок, площадей и бульваров и мечтает преобразить форму и эстетику города в целом.