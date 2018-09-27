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18:27 (мск), источник: Forbes

Тень Березовского: почему Абрамович стал угрозой для общественной безопасности в Швейцарии

Неприглядная изнанка крупного российского бизнеса хорошо известна и нередко зафиксирована в документах судов по всему миру. Это дополнительный фактор риска для участников громких процессов девяностых и «нулевых» — особенно, когда российское гражданство становится все более токсичным.

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Источник: AP 2018

Krysha и kinut — семь лет назад этими понятиями из мира полукриминального российского бизнеса обогатился лексикон судей, рассматривавших в Лондоне иск Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Тогда же стали известны и другие интересные подробности обогащения обоих бизнесменов, например, фиктивный залоговый аукцион по «Сибнефти» и связи с Кремлем. Сложно не провести параллель между событиями тех лет, которые уже начали забываться, и формулировкой, напечатанной вчера в швейцарских изданиях Tages-Anzeiger и Der Bund.

«Угроза общественной безопасности и репутации Швейцарии» — так, по данным журналистов, отреагировала федеральная полиция (Fedpol), когда Абрамович в 2016 году подал прошение на предоставление ему вида на жительство в кантоне Вале.

О том, что миллиардер, долгие годы символизировавший русские деньги на Западе, попал в немилость у швейцарских властей, местная пресса узнала якобы еще в конце прошлого года. Но опубликовала только сейчас — когда стала очевидна безрезультатность попыток Абрамовича заблокировать публикацию подробностей об отказе в предоставлении ВНЖ. С таким иском бизнесмен, например, обращался к медиахолдингу Tamedia (в него входят Tages-Anzeiger и Der Bund).

Что именно не нравится швейцарским правоохранителям? Абрамовича якобы подозревают в отмывании денег и контактах с криминальными структурами — такую информацию швейцарские СМИ получили в ответ на запрос в Fedpol. На чем именно основываются эти подозрения, не известно.

«Любое предположение о том, что господин Абрамович был вовлечен в отмывание денег или имеет контакты с преступными организациями, является совершенно ложным, — возмущен адвокат Абрамовича Даниэль Гласле. — Мистер Абрамович никогда не обвинялся в причастности к отмывании денег и не имел судимости».

Опрошенные Forbes юристы сходятся во мнении, что доказательств связи Абрамовича с криминальными организациями у властей Швейцарии нет. «Если бы у швейцарских правоохранительных органов эти доказательства [контактов с криминальными структурами] были, то они бы уже выдвинули Абрамовичу обвинения и заморозили его счета на территории Швейцарии», — говорит ведущий юрист Pinsent Masons LLP Сергей Литовченко.

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Партнер Goldblum and Partners Дмитрий Пичугин напоминает, что первыми об отмывании денег должны сигнализировать финансовые учреждения. «Банк или управляющая компания, обнаружив нарушения, должны обратиться в Бюро отчетности по отмыванию денег (MROS, Money Laundering Reporting Office Switzerland), ведомство — в прокуратуру, и уже прокуратура решает, будет возбуждаться дело или нет. Так как банки обязаны регулярно обновлять клиентские файлы и сведения, представляется маловероятным, что банк скрывает факты отмывания господином Абрамовичем средств от надзорных органов», — считает юрист.

А с тем, что именно прошлое Абрамовича (в том числе зафиксированное в документах Высокого суда в Лондоне) может бросать тень на происхождение его капиталов, собеседники Forbes согласны.

Защита Абрамовича строилась, помимо прочего, на признании факта платежей Березовскому за «крышу» — то есть незаконных платежей. В этом случае, Абрамовича, конечно, можно считать жертвой. Но формально, это, как и многие другие факты, зафиксированные в судебном решении английского суда, можно трактовать как участие в отмывании денежных средств.
Сергей Литовченко
юрист

Литовченко напоминает, что на процессе в Лондоне выступал Николай Глушков, бывший топ-менеджер «Аэрофлота» и соратник Березовского, найденный в марте 2018 года мертвым в своем доме в Лондоне. Глушков утверждал в числе прочего, что в России в рамках уголовного дела против него в начале 2000-х транзакции с Laren Trading Limited, принадлежавшей Абрамовичу, имели отношение к обвинениям об отмывании денежных средств. Но стоит заметить, что Высокий суд Лондона признал Глушкова ненадежным свидетелем.

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Еще одна параллель. Через несколько недель после того, как Березовский проиграл Абрамовичу, Высокий суд Лондона начал рассматривать еще один процесс с участием российских бизнесменов. Тогда к Олегу Дерипаске обратился с иском его бывший партнер Михаил Черной, требовавший признать свое право на 13,2% UС Rusal. Эта тяжба пусть была и не столь громкой, но тоже высветила много подробностей. Как и Абрамович, Дерипаска утверждал, что Черной не был реальным собственником долей в алюминиевом бизнесе, а предоставлял криминальную крышу. На суде звучали имена Антона Малевского и Сергея Попова, которых регулярно связывали и Измайловской и Подольской ОПГ.

Неприглядная изнанка большого российского бизнеса, в котором крайне размыта граница между криминальным и законным, хорошо известна — в том числе сторонним наблюдателем.

Юристы и специалисты по санкциям не раз говорили Forbes, что американские власти принимают решения о санкциях в том числе по результатам интернет-серфинга.
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В апреле этого года Дерипаска, который уже долгие годы не может получить визу США, попал в санкционный список американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Среди причин — «в отношении Дерипаски велось расследовании об отмывании денег, его подозревали… в участии в вымогательстве и рэкете».

И пока Дерипаска пытается утвердить с OFAC план по сокращению долей в своих активах, чтобы вывести их из-под санкций, Абрамович тоже проводит реструктуризацию своих активов — словно пытаясь оградить от будущих проблем. Чем еще объяснить символическое сокращение его доли в компании Crispian Investment (владеет долей в ГМК «Норильский никель») до 45,95% после продажи давнему соратнику Давиду Давыдовичу символических 0,05%.

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