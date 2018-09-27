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13:36 (мск), источник: RNS

Минтруд опроверг информацию о планах отказа от термина «инвалид» в законодательстве

Минтруд в соответствии с рекомендациями комитета ООН по правам инвалидов будет проводить проработку вопроса об уточнении определения понятия «инвалид» без намерения отказаться от применения термина «инвалид» в законодательстве, заявили в пресс-службе Минтруда.

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Источник: РИА "Новости"

«Информация в газете “Известия” о намерении Минтруда России отказаться от применения в законодательстве термина “инвалид” не соответствует действительности. Редакция исказила суть комментариев, предоставленных пресс-службой министерства», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Минтруде отметили, что «в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия “инвалид” без намерения отказаться от применения термина “инвалид” в законодательстве».
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«С целью приведения понятия термина “инвалид” в соответствие с правозащитной моделью инвалидности это понятие, содержащееся в статье 1 базового закона о социальной защите инвалидов, будет дополнено новыми положениями статьи 3 Конвенции», — добавили в Минтруде.

По данным министерства, «эти положения будут обязывать государство в большей степени направлять свои усилия и действия институтов гражданского общества на содействие инвалидам в преодолении мешающих им барьеров».

В ведомстве уточнили, что «проработка этих и других положений законодательства будет осуществляться в 2019—2020 годах в тесном взаимодействии с общественными организациями инвалидов, уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в Российской Федерации, с экспертным и научным сообществом».

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