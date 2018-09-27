На юге Италии нашли гробницу представителя римской элиты
Она была украшена фресками и,
Она была украшена фресками и,
В руинах города Кумы недалеко от Неаполя археологи обнаружили гробницу II века до нашей эры. Как сообщается в
Кумы были первой древнегреческой колонией на Аппенинском полуострове.
С 2001 года года в Археологическом парке Кампи Флегреи, на территории которого расположены развалины Кум, ведут раскопки французские археологи.
В них заходили через вход на фасаде, который позднее был закрыт каменной плитой. Внутри обычно делали комнату с несколькими погребальными ложами. В июне 2018 года ученые нашли погребальную камеру, украшенную фресками. Захоронение было разграблено в XIX веке, но сохранившиеся остатки фресок и следы обстановки позволили датировать его II веком до нашей эры. Над входом в гробницу сохранилось изображение обнаженного юноши, держащего чашу вина и вазу. Предположительно, фреска изображала застолье, и на боковых стенах были изображены собравшиеся гости.
Для лучшей сохранности изображение отделили от стены и вместе с отдельными фрагментами фрески, найденными на полу, передали реставраторам, которые будут собирать ее по частям.
Летом этого года в находившихся недалеко от Кум Помпеях археологи обнаружили три избирательные надписи. На стенах домов писали имена кандидатов, которые баллотировались в местный совет, и призывы голосовать за того или иного из них.
Екатерина Русакова