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13:07 (мск), источник: N + 1

На юге Италии нашли гробницу представителя римской элиты

Она была украшена фресками и, по-видимому, в ней был похоронен человек (или люди) из элиты местного общества.

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Источник: Jean Bérard Centre, CNRS

В руинах города Кумы недалеко от Неаполя археологи обнаружили гробницу II века до нашей эры. Как сообщается в пресс-релизе Национального центра научных исследований Франции, она была украшена фресками и, по-видимому, в ней был похоронен человек (или люди) из элиты местного общества.

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Кумы были первой древнегреческой колонией на Аппенинском полуострове. По-видимому, город был основан в середине VIII века до нашей эры выходцами с острова Эвбея. Колонисты успешно торговали с жителями соседних земель и распространяли греческую культуру. Они принесли с собой Эвбейский алфавит, который впоследствии заимствовали этруски, а затем римляне и на котором был основан латинский алфавит. Разбогатев, жители Кум основали новые колонии: Неаполь, Нолу и Дикеархию (римские Путеолы) на полустрове, Занкл (Мессину) на острове Сицилия. Вблизи Кум находился грот, в котором жила знаменитая прорицательница Кумская сивилла. В 421 году до нашей эры Кумы завоевало племя самнитов, а в 343 году город перешел под власть римлян. Во время Второй Пунической войны (218−201 годы до нашей эры), когда карфагенский полководец Ганнибал захватил значительную часть римских территорий, город остался верен римлянам и выдержал осаду карфагенян.

С 2001 года года в Археологическом парке Кампи Флегреи, на территории которого расположены развалины Кум, ведут раскопки французские археологи.

За время раскопок исследователи обнаружили, в том числе, некрополь, а в нем гробницы, построенные из туфа.

В них заходили через вход на фасаде, который позднее был закрыт каменной плитой. Внутри обычно делали комнату с несколькими погребальными ложами. В июне 2018 года ученые нашли погребальную камеру, украшенную фресками. Захоронение было разграблено в XIX веке, но сохранившиеся остатки фресок и следы обстановки позволили датировать его II веком до нашей эры. Над входом в гробницу сохранилось изображение обнаженного юноши, держащего чашу вина и вазу. Предположительно, фреска изображала застолье, и на боковых стенах были изображены собравшиеся гости.

Источник: Jean Bérard Centre, CNRS

Для лучшей сохранности изображение отделили от стены и вместе с отдельными фрагментами фрески, найденными на полу, передали реставраторам, которые будут собирать ее по частям.

Летом этого года в находившихся недалеко от Кум Помпеях археологи обнаружили три избирательные надписи. На стенах домов писали имена кандидатов, которые баллотировались в местный совет, и призывы голосовать за того или иного из них.

Екатерина Русакова

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