155 лет назад открылся первый в России детский сад

Источник: РИА "Новости"

Выращивание цветов жизни

Название «детский сад» появилось не сразу. В 1837 году в Германии педагог Фридрих Фребель открыл заведение, которое назвал Kinderbewahranstalten — дневной приют для малолетних. Однако он практически сразу придумал более короткую альтернативу, Kindergarten — «детский сад».

Метафора названия заключалась в следующем: детский сад должен был стать не просто «фабрикой по шлифовке воспитанников», как писала последовательница Фребеля Аделаида Симонович, а скорее «садом для выращивания цветов жизни».

Дети, по мнению Фребеля, являются божьими растениями, цветами и основная задача учителя, как работника сада, выращивать их с особой любовью.

По замыслу основателя, детский сад был призван противопоставить «погрязшему в техницизме миру натуральное, природное, естественное движение ростка снизу вверх».

Так как в то время особой популярностью пользовались «школы для маленьких детей», в которых малыши целыми часами «вязали чулки, учили наизусть катехизис и проводили время в мертвенном молчании», Фребелю пришлось создать целый дидактический комплекс в противовес.

Согласно «Дарам Фребеля» так называемые «садовницы» — воспитательницы — играли с детьми при помощи шерстяных шариков всех цветов радуги, шаров, кубиков, цилиндров из дерева. Там же было дано первое историко-педагогическое определение детского сада как места, которое занимается воспитанием и свободным развитием детей, которым учиться еще рано.

Спустя некоторое время опыт Фребеля дошел и до России: у нас первый детский сад был открыт в 1863 году в Петербурге женой профессора Карла Люгебиля. В то время это было платное учреждение, которое могли позволить для своих детей только очень обеспеченные родители. Туда принимали детей от трех до восьми лет, которых педагоги готовили к школе и чьи способности развивали.

Однако в просвещенном петербургском обществе к новому веянию отнеслись с недоверием: достаточно распространенным в то время было мнение, что детский сад ограничивает детей. Так, российский ученый Николай Пирогов в своей книге «Вопросы жизни» писал, что сам не хотел бы провести свое детство в таком заведении, так как «излишняя чрезмерная регламентация коллективных игр и забав делает детей несвободными».

Категорически раскритиковали фребелевские сады и врачи — по их мнению, детские сады служили рассадниками болезней, которые дети мгновенно передавали друг другу в процессе игр.

Приводились и другие доводы: работа с мелкими деталями во время обучающих игр якобы причиняла вред детскому зрению, а громкое пение — голосу.

Также детские сады обвинялись в чрезмерном внимании к умственному развитию воспитанников — врачи вынесли вердикт, что от этого дети становятся нервными.

Несмотря на поток критики с разных сторон, идея создания детского сада вдохновила еще одну деятельную женщину — в 1866 году 22-летняя Аделаида Симонович вместе с мужем открыла еще один платный детский сад, время пребывания в котором ограничивалось четырьмя часами в день. Платить за него могли себе позволить только состоятельные семьи. Уже через три года детскому саду было суждено закрыться из-за недостатка финансирования, а обширный педагогический опыт Симоновичей впоследствии нашел свое воплощение в книге «Детский сад».

С 1866 по 1870 год частными лицами было открыто еще несколько платных детских садов в Москве, Петербурге, Воронеже, Иркутске, Смоленске и Тбилиси.

Мальчик из чулана под лестницей

Первый бесплатный детский сад открылся в России в 1866 году — он был организован при благотворительном Обществе дешевых квартир для детей работниц Петербурга. Детей старшего дошкольного возраста там обучали священному писанию, молитвам, а также развивали мелкую моторику — дошкольники занимались плетением, рисованием и аппликацией.

Тогда же открылся детский сад, в котором наряду с выходцами из интеллигентных семей могли заниматься дети из беднейших слоев. Он был организован Обществом попечения о бедных и больных детях и назывался народным. Те, кто не мог позволить себе плату за сад, имели возможность отдать своих детей туда абсолютно бесплатно. Для всех остальных была введена минимальная плата — 10 копеек в месяц. Под присмотром двух воспитательниц в народном детском садике занимались 50 детей.

«Эти дети, которые живут в углах, под лестницей швейцарской, дворницкой. В детском саду они в светлых чистых комнатах, под хорошим надзором и правильно развиваются, — писала Симонович об этом учреждении.

Два народных детских сада в первые же годы работы за зимний сезон обучали около 120 детей. В течение лета юных посетителей становилось в разы больше — в детские сады ежедневно приходили свыше 1000 детей.

Постепенно в разных городах России стали появляться специализированные фребелевские общества, продолжавшие внедрять в массы идеи знаменитого основателя первого детского сада. Эти организации, в первую очередь, занимались подготовкой «садовниц», а также выпуском детской литературы и проведением летнего досуга детей из малоимущих семей. Впоследствии в Киеве в 1908 году был открыт Фребелевский институт с трехлетним курсом для обучения садовниц, при котором также были основаны педагогические и психологические лаборатории и детсады, предназначенные для практики обучающихся.

Статья Почему у детей все время насморк

Кроме того, существовали и домашние детские сады — к 1908 году в Петербурге было 16 таких учреждений. Отличительной чертой таких детских садов было активное участие родителей в жизни детей — они выступали в качестве работников, а не сторонних наблюдателей. Таким образом условия детского сада напоминали ребенку семейную обстановку. К тому же в таком случае сокращались расходы на аренду помещения — занятия проводились по очереди на дому у каждого ребенка. Также домашние детские сады имели доступ к библиотекам, музеям и учебным пособиям — им даже предоставлялась скидка.

Об одном из таких детских садов, существовавшем в 1908—1909 годах, рассказала Ольга Кайданова на страницах педагогического журнала «Свободное воспитание».

Например, детям нужно было «сделать росу» — произвести опыт с блюдечком над самоваром.

Также детям часто задавали разглядывать и изучать птиц, которых они видят на улице или же отслеживать часы восхода и заката.

Спасение от «домашнего рабства»

К октябрю 1917 года в России было уже около 280 детсадов, включая народные, частные домашние детские сады, а также сады при учебных заведениях, которые сразу готовили к поступлению в школу. Среди них было много платных дошкольных учреждений для интеллигенции и бесплатных детских садов для детей низших слоев населения, а также для детей-сирот.

Наиболее бурное развитие система детских садов в России получила только в советский период, так как раньше их неотступно преследовали проблемы с финансированием. Стартом для формирования государственной системы дошкольного образования стала «Декларации по дошкольному воспитанию», принятая 20 декабря 1917 года. Согласно ее положениям, основными принципами дошкольного образования были бесплатность и доступность.

Главными задачами, которые ставились перед педагогами, стало формирование эмоций и поведения детей в соответствии с принципами коммунистической морали, а также привитие трудовых навыков. Помимо этого, немаловажным считалось укрепление здоровья детей и усвоение ими элементарных знаний. Со временем детский сад все больше приближался к школе, жестко регламентируя деятельность детей и педагогов.

Постепенно на первый план выходит еще одна важная задача таких заведений — необходимость разгрузки женщин от «домашнего рабства». Детский сад позволял женщинам раньше выйти на работу, при этом совмещая материнство и активную общественную деятельность.

Именно поэтому в 1937 году широкое распространение получили ведомственные детские сады, рассчитанные на детей работников определенного предприятия. Это позволяло женщинам спокойно трудиться на благо родины и не переживать за свое чадо, которое находилось в непосредственной близости и под присмотром.

В те же годы появляется еще один новый вид дошкольного образовательного учреждения — ясли-сад.

По желанию родителей туда могли принять детей уже начиная с двух месяцев. Отличительной чертой того времени для детских садов стала скидка в 50% на содержание детей для одиноких матерей, которую определил указ Президиума Верховного Совета СССР. Такое нововведение было связано с большими потерями мужского населения, ушедшего на войну.

Сад в бомбоубежище

Великая Отечественная война оказала большое влияние на развитие системы детских садов — в военные годы их количество резко возросло: если в 1941 году их было около 14,3 тысяч, то в 1945 — уже более 25 тысяч. Происходило это в основном из-за того, что стране срочно требовались рабочие руки. Еще одной веской причиной было большое число эвакуированных детей из разных областей, с которым уже существующие сады просто не справлялись.

Огромную роль в те годы сыграла самоотверженность «садовниц». Воспитатели и нянечки прилагали максимум усилий, чтобы садик стал для детей вторым домом, а группа — семьей.