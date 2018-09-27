Билл Клинтон написал триллер про президента России и «Крымского мясника»
Роман бывшего американского президента Билла Клинтона «Президент пропал» поступил в продажу в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители издательства «Эксмо».
Роман бывшего американского президента Билла Клинтона «Президент пропал» поступил в продажу в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители издательства «Эксмо».
Книга написана в соавторстве с известным автором популярных триллеров Джеймсом Паттерсоном. Сюжет романа строится вокруг кибератаки, которой подвергается США, и написана от лица американского президента.
В книге неоднократно появляется фигура президента России. Впрочем, речь не идет о Владимире Путине. Персонажа зовут Дмитрий Черноков. Есть в книге и
По сюжету он бывший полковник Красной Армии, его «подозревают в многочисленных военных преступлениях сначала в Чечне, затем в Крыму и наконец в Украине: от насилия и расправ над мирными жителями до бесчеловечных пыток военнопленных и даже применения химического оружия».
Уже известно, что сеть Showtime приобрела права на экранизацию и начала съемки сериала по книге. Фильм должен выйти в следующем году.