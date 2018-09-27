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14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Билл Клинтон написал триллер про президента России и «Крымского мясника»

Роман бывшего американского президента Билла Клинтона «Президент пропал» поступил в продажу в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители издательства «Эксмо».

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Источник: Reuters

Книга написана в соавторстве с известным автором популярных триллеров Джеймсом Паттерсоном. Сюжет романа строится вокруг кибератаки, которой подвергается США, и написана от лица американского президента.

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В книге неоднократно появляется фигура президента России. Впрочем, речь не идет о Владимире Путине. Персонажа зовут Дмитрий Черноков. Есть в книге и премьер-министр РФ Иван Волков, которого авторы называют правой рукой и доверенным лицом главы государства и «Крымским мясником».

По сюжету он бывший полковник Красной Армии, его «подозревают в многочисленных военных преступлениях сначала в Чечне, затем в Крыму и наконец в Украине: от насилия и расправ над мирными жителями до бесчеловечных пыток военнопленных и даже применения химического оружия».

Уже известно, что сеть Showtime приобрела права на экранизацию и начала съемки сериала по книге. Фильм должен выйти в следующем году.

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