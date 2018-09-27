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16:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британская семья за 10 лет посетила 1000 пабов по всей стране

Родители сдержали свое слово, данное сыну.

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Шейла и Кит Латчфорды из английского города Киддерминстер стали героями британских и мировых СМИ после того, как они стали проводить время в пабах. Но их история не так проста, как кажется на первый взгляд.

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У супругов есть двое детей — дочь Эми и сын Кристи. В 2007 году Эми устроилась на работу в сеть популярных пабов Wetherspoon. Родители и младший брат решили ее навестить, но Крису на тот момент было всего 17 лет, а потому вход в питейное заведение для него был закрыт. К тому же Крис страдает аутизмом, а потому эту ситуацию он воспринял крайне эмоционально. Именно тогда родители дали ему обещание, которое и сделало их знаменитыми.

Они пообещали сыну, что, когда ему исполнится 18 лет, они посетят все пабы Wetherspoon в стране. Крис эти слова не забыл и родителям ничего не оставалось делать, как выполнить обещанное.

Питейные заведения семья посещала в выходные и во время путешествий, а потому понадобилось десять лет, чтобы осуществить этот план. В сентябре 2018 года семейство Латчфордов выпило игристого вина в своем тысячном баре.

Но, по словам путешественников, в Великобритании остался еще один непокоренный паб, который находится в пятом терминале аэропорта Хитроу. Туда они планируют заглянуть во время своего следующего отпуска.
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