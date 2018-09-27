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16:57 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано первое в истории видео с поверхности астероида

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пара роверов MINERVA-II1 передала на Землю новые фотографии поверхности астероида Рюгю, а также небольшое видео, записанное во время одного из их «прыжков», передает JAXA.

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Источник: JAXA

«Своеобразные “шпильки”, которые можно увидеть на одной из фотографий, украшают поверхность роверов не просто так, они решают сразу три задачи. Они помогают им сильнее цепляться за поверхность астероида во время прыжка, защищают солнечные батареи от повреждений и содержат в себе датчики температур», — отмечают специалисты Японского космического агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автоматическая станция «Хаябуса-2» была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% «чистые» образцы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом.

Тень антенны и шпиля ровера MINERVA-II1 | Источник: JAXA

Забор грунта, несмотря на то, что «Хаябуса-2» давно достигла Рюгю, произойдет только через несколько недель. Сначала зонд должен определить положение на орбите и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный «взрывпакет», который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. «Хаябуса-2» соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.

Поверхность астероида Рюгю | Источник: JAXA

Помимо этого, «Хаябуса-2» доставила к астероиду три спускаемых аппарата — два японских ровера MINERVA-II1, аналог которых был отправлен к астероиду Итокава вместе с «Хаябусой-1» в далеком 2003 году, а также европейский аппарат MASCOT.

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Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю на минувших выходных. За последующие часы и дни они получили множество фотографий и собрали массу научных данных, которые сейчас обрабатываются специалистами JAXA.

Новая порция фотографий, а также первое в истории видео с поверхности астероида, были переданы на Землю в середине недели после очередного «прыжка» роверов по поверхности Рюгю. Пока все инструменты и солнечные батареи аппаратов работают нормально, и их жизни ничто не угрожает.

В начале октября к ним присоединится MASCOT. Он совершит посадку в экваториальных регионах небесного тела и будет изучать структуру недр Рюгю на протяжении примерно двух астероидных «дней», а также наблюдать за окружающими его магнитными полями.

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