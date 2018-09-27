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19:19 (мск), источник: Lenta.Ru

На Северном Кавказе обеспокоились из-за числа обращенных в ислам

Рост числа обращенных в новую веру на Северном Кавказе вызывает обеспокоенность. Об этом заявил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников, передает «Интерфакс».

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Источник: Reuters
У нас есть несколько тревожных факторов, первое — это у нас увеличивается количество неофитов. Неплохо, когда люди принимают веру, но нам важно, для чего они это сделали, истинные у них чувства или нет.
Александр Матовников
полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО)

Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин объявил, что за первое полугодие текущего года было зафиксировано более тысячи неофитов. По его словам, «новообращенные этой категории становятся наиболее мотивированными и фанатично настроенными сторонниками экстремистских и террористических идеологий».

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Матовиков, в свою очередь заметил, что жители округа уезжают в Сирию. Вероятно, полпред имел в виду, что там действуют ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». «Из Дагестана, Чечни, Ингушетии, из Ставропольского края тоже есть. Со всех фактически республик у нас есть люди, который туда убыли», — констатировал он и одновременно указал на важность влияния духовных лидеров в этом вопросе.

«Влияние духовных лидеров, имамов и священников очень важно, потому что нам надо понимать, какие мотивы у людей, которые в той или иной ситуации принимают решение и от истинных, правильных системных позиций уходят на несистемные вопросы», — сказал он.

В ответ Бачурин сообщил, что МВД намерено проверить, что проповедуют в местных мечетях имамы, которые получали образование в других странах. В частности, это касается тех, кто получил теологическое образование в Сирии, Египте, Иране и Саудовской Аравии.

Полиции, по его словам, необходимо знать, к чему они призывают и придерживаются ли основ традиционного ислама.

Ранее в четверг, 27 сентября, Матовников принял участие в заседании с представителями местного казачества. Он объявил, что казаки неэффективно используют предоставленные им в аренду земли и подчеркнул, что казачьи войска в республиках региона необходимо укреплять и развивать.

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