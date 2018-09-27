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27 сентября, источник: Известия

В Румынии признали однополые браки «семьей»

Конституционный суд Румынии постановил, что однополые супружеские пары могут считаться «семьями» и проживать на территории страны, если хотя бы один из супругов является гражданином Евросоюза.

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Источник: Reuters

«Отношения между парой, созданной людьми одного пола, относятся к области “частной жизни”, а также к области “семейной жизни”, так же, как и отношения между гетеросексуальной парой», — говорится в мотивационной части решения.

В начале сентября коллегия Верховного суда Индии единогласно отменила уголовное наказание за гомосексуальные связи, которые до этого карались штрафом или лишением свободы до 10 лет.

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