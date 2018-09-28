Осмысленный русский бунт. Какой цели добивался Емельян Пугачёв?

Источник: РИА "Новости"

Так началось то, что в учебниках называется «крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва», а в обиходе описывается цитатой из «Капитанской дочки» Пушкина: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный».

Первая формулировка вроде как точная, вторая — красочная и эмоциональная. Объединяет их одно: к реальной пугачёвщине они отношения почти не имеют.

Мужиков — разогнать!

Сам Емельян Иванович происходил из казаков. От массы мужиков с поротой задницей они отличались хотя бы тем, что были у царей на жалованье и телесным наказаниям не подвергались. Сверх того Пугачёв был хорунжим — звание, соответствующее пехотному прапорщику или кавалерийскому корнету. Вполне себе офицер.

И отношение к простым мужикам имел в лучшем случае снисходительное. Так, отвечая на вопрос следователя о численности бунтовщиков, он сказал: «Народу было сколько для меня потребно, только люд нерегулярный — оробеют и разбегутся».

Как выглядели настоящие боевые действия с участием мужиков, можно судить по сражению у крепости Татищевой весной 1774 г. Видя, что поражение неминуемо, Пугачёв при отступлении оставил у себя только казаков: «Оставшейся же толпе, большей частью из мужиков, велел, чтобы убирались отсюда, кто куда хочет». То есть попросту бросил растерявшийся «нерегулярный люд».

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Офицеры правительственных войск в своей оценке боевых качеств крестьян оказались лишь чуточку резче «народного заступника»: «В деле у Татищевой взято в плен 290 казаков, а такоже более трёх тысяч разнаго сброду и сволочи».

Известны слова Пугачёва: «Не мог я вытерпеть притеснения народного, по всей России крестьянство и чернь бедная терпит великие обиды и разорения». Сказано ярко. Но статистика делопроизводства его ставки говорит о другом. Сохранилось 46 документов Военной коллегии Пугачёва. Однако всего ею было выпущено более 200 манифестов и указов. Так вот к крестьянам в своих манифестах «крестьянский вождь» Емельян Иванович обратился всего лишь два раза.

Боярам — деньги

С «беспощадностью» бунта тоже не всё стройно. Да, одно из воззваний начинается словами: «Пришло время искоренить дворянское лихоимство». В народе это восприняли буквально: «Под Оренбургом подымаются люди и хотят извести весь дворянский корень». Жару добавляли реальные случаи такого «изведения» — с леденящими кровь подробностями. Так, коменданта одной из крепостей, полковника Григория Елагина, взятого в плен, подвергли жутким пыткам: «Полковник был весьма тучным и полным… Злодеи же содрали с него заживо кожу и мазали его нутряным салом свои раны, покуда тот не помер окончательно».

Всё так.

Но сам Пугачёв в дворянах как таковых врагов не видел. Более того, иной раз, защищая дворян, шёл на конфликт со своими приближёнными.

Под Пензой он заступился за одну дворянку и даже согласился довезти её в обозе до Царицына, даровав ей личную неприкосновенность. Но «генерал-фельдмаршал» его войска, атаман Андрей Овчинников, засёк несчастную женщину до смерти, ответив на возмущение Пугачёва: «Мы не хотим на свете жить, чтоб ты наших злодеев, кои нас разоряли, с собою возил, мы так служить тебе не будем!».

А ведь поначалу у вора Емельки были на «благородных» совсем иные планы. Затевая войну, он собирался опереться не на «сиволапое мужичьё», а именно что на дворянство: «У бояр сёла и деревни отберу, но буду жаловать их деньгами и возьму на службу».

Казакам — «первое достоинство»

Кое-кто к нему действительно шёл — и даже попал в приближённые. Таковым был подпоручик Михаил Шванвич, ставший прототипом предателя Швабрина в «Капитанской дочке». Именно он написал на очень хорошем немецком языке указ Пугачёва, адресованный губернатору Оренбурга Ивану Рейнсдорпу, чем сильно напугал Екатерину II, посчитавшую, что бунт Пугачёва управляется из-за границы. Шли к нему дворяне не только в канцелярию — в селе Рассказово, что на Тамбовщине, «пойманы были среди злодеев порутчик Пётр Семёнов, ротмистр Брюхатов да недоросли Филиппов и Мартынов». Более того, присоединялись к Пугачёву и лица духовного звания: «Села Рузановки поп Василий Филиппов да астраханской поп Фёдор Иванов с шайкой в 16 человек учинили разбой в доме майора Сергея Львова в селе Кудрине и ушли к злодеям».

Так что «бессмысленным» бунт Пугачёва назвать никак не получится. Он был неглупым человеком и чётко представлял себе, за что и за кого можно и нужно рисковать головой, а что является несбыточной мечтой и утопией.

В самом начале восстания, комментируя первый же свой манифест, Емельян Иванович выдаёт то самое, сокровенное, что и было его истинной целью: «Когда всю Россию завоюю, сделаю Яик столицей, яицких же казаков буду производить в первое достоинство».

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