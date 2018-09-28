Жених Бузовой отказался от нее ради двух миллионов рублей
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Участник
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Участник
Мужчина воспользовался правом, которое есть у всех участников шоу: в любой момент каждый из них может покинуть программу в обмен на определенную сумму, размер которой увеличивается с каждой последующей серией.
Из расширенной версии ролика, опубликованной в Instagram, становится понятно, что мужчина, забравший деньги, — Евгений Назаров. Сама Бузова, узнав о решении Назарова, расплакалась, сказав: «Я стою два миллиона рублей?».
По словам ведущей шоу Марины Кравец, Назаров объяснил свой шаг отсутствием симпатии к певице. Вырученные деньги он планирует направить на «доброе дело».