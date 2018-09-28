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03:18 (мск), источник: РИА Новости

Жених Бузовой отказался от нее ради двух миллионов рублей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» предпочел борьбе за руку певицы два миллиона рублей. Об этом говорится в анонсе шестого выпуска передачи в официальном сообществе Ольги Бузовой в «ВКонтакте».

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Источник: РИА Новости

Мужчина воспользовался правом, которое есть у всех участников шоу: в любой момент каждый из них может покинуть программу в обмен на определенную сумму, размер которой увеличивается с каждой последующей серией.

Из расширенной версии ролика, опубликованной в Instagram, становится понятно, что мужчина, забравший деньги, — Евгений Назаров. Сама Бузова, узнав о решении Назарова, расплакалась, сказав: «Я стою два миллиона рублей?».

По словам ведущей шоу Марины Кравец, Назаров объяснил свой шаг отсутствием симпатии к певице. Вырученные деньги он планирует направить на «доброе дело».

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