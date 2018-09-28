Самые таинственные животные, которых признали вымершими

Загадочное «ископаемое»

Обычно укусы млекопитающих не бывают ядовитыми.

Одно из редчайших исключений — ночной зверек щелезуб, похожий на крысу с сильно вытянутым носом. Во время охоты он кусает жертву (обычно насекомых) и впрыскивает порцию слюны с нейротоксинами.

Пятьдесят миллионов лет назад щелезубы обитали по всей Северной Америке. В наши дни они остались только на Гаити и Кубе, поэтому их называют «живыми ископаемыми».

Кубинских щелезубов уже готовились признать вымершими, потому что их не наблюдали в природе с конца XIX века. Но в 1975 году внезапно увидели несколько особей. Следующие встречи произошли в 2003 году и — после целенаправленных поисков — в 2012-м. Тогда у животных взяли образцы ДНК, чтобы выяснить их точное положение на эволюционном древе.

Последний из австралийской мегафауны

В 1932 году в зоопарке от старости умер последний сумчатый волк (тилацин) на Земле. С тех пор этот представитель австралийской мегафауны, царившей в эпоху мамонтов, считается вымершим.

О сенсационной встрече с ним сообщали не раз, но ученые не признавало эту информацию достоверной. В 2016—2017 годах в Сети распространилось видео, где якобы запечатлен сумчатый волк в лесу в материковой Австралии (откуда он вообще-то исчез около двух тысяч лет назад), но слишком нечеткое, чтобы однозначно признать его достоверность.

Специалисты по моделированию допускают, что тилацин мог сохраниться где-то вплоть до 1956 года, но затем вымер, поскольку популяция была слишком мала.

Энтузиасты и экологи, однако, не оставляют надежду отыскать его следы.

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«В малоизученных местах такое вполне возможно. Животные умеют приспосабливаться к меняющимся условиям, они способны избегать преследования, скрываясь в отдаленных, труднодоступных районах. Для подтверждения существования порой достаточно увидеть не только живую особь, но и следы, помет, иные проявления жизнедеятельности», — комментирует РИА Новости Алексей Зименко, генеральный директор Центра охраны дикой природы.

По словам эксперта, потенциально вымерших и редких животных категорически запрещено отлавливать. Это может ускорить их исчезновение. Специалисты лишь фиксируют на фото и видео наблюдаемую особь, следы жизнедеятельности. Все это помогает выработать меры по сохранению вида.

Казус латимерии

«Чтобы утверждать, что животное вымерло, нужно полное отсутствие каких-либо достоверных данных о пребывании того или иного вида на Земле в течение по крайней мере 30 лет», — продолжает Зименко.

Он приводит в пример туранского тигра — коренного обитателя Центральной Азии, Закавказья. Последних представителей видели на территории СССР в начале 1970-х. С 2003 года животное относят к категории вымерших.

Но порой признанный вымершим вид чудесным образом объявляется в живой природе. Самый известный пример — кистеперая рыба латимерия. Палеонтологи утверждали, что она вымерла 65 миллионов лет назад вместе с динозаврами. А в 1938 году одну особь выловили в устье южноафриканской реки. Через двадцать лет — еще одну.

Белоклювого дятла, обитающего в Северной Америке и на Кубе, последний раз наблюдали в 1944 году. Научное сообщество готово было признать вид вымершим. Однако в 2004-м следы птицы заметили в восточном Арканзасе, и с тех пор о ней сообщали не раз. Сведения противоречивы и неубедительны для специалистов. Тем не менее белоклювого дятла перевели в категорию «вероятно, вымерший». Его поиски продолжаются.

В списках Красной книги

В Красной книге России указаны девять видов животных, вымерших на территории страны.

Большинство из них не встречали в природе с XIX века.

Среди относительно недавно исчезнувших — тюлень-монах. Последний раз его видели в российских территориальных водах Черного моря в середине XX века. Представители вида сохраняются в Средиземном море.

Объявлен вымершим черный орлан, залетавший на Камчатку. Единственный представитель этой разновидности — самка — проживает в Берлинском зоопарке. В дикой природе черного орлана наблюдали в 1968 году в Корее. Ученые не исключают, что он может сохраниться на севере полуострова.

Все виды сайгака, обитающие на территории России, планируют занести в Красную книгу | Источник: РИА "Новости"

Последнее издание Красной книги России датируется 2001 годом. По словам Алексея Зименко, национальное издание необходимо обновлять не реже, чем раз в десять лет. Россия сильно просрочила следующий выпуск, поэтому понять, как изменился официальный список вымерших видов и подвидов, пока нельзя. Есть только предварительные данные.

«Новый список проходил согласование и в прошлом году, и отчасти в этом, но его так и не утвердили», — сообщает Зименко.

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Данные для Красной книги стекаются из множества научных источников. Составлением списков занимается Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям, грибам, работающая при Министерстве природных ресурсов и экологии.

Члены комиссии предложили дополнить Красную книгу видами птиц, численность которых последние годы сократилась в разы. Например, из почти пятимиллионной популяции горлицы обыкновенной в 2015 году насчитали не более ста шестидесяти тысяч особей.

Статус краснокнижных намерены присвоить нескольким представителям млекопитающих (в частности, каспийскому тюленю, сайгаку, серне, косатке) и рыб.