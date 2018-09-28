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13:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Создатель подводных лодок хочет построить город под водой

Фил Наиттен создал подводные лодки и костюмы, которые позволяют погружаться на глубину 300 метров. Теперь он хочет создать подводную колонию.

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Колонию разместят возле гидротермальных источников, что даст необходимую энергию. Наиттен ожидает, что сотни людей захотят переехать жить под воду.

Но сначала ему нужно создать прототип на мелководье.

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