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11:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Китае десятки тысяч лягушек упаковали в контейнеры (видео)

Их продадут, а потом съедят.

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Заводчик из города Лонгьян на юге Китая поделился захватывающим видео, на котором десятки тысяч бычьих лягушек упакованы в контейнеры с водой и ждут отправки заказчикам.

Китайская съедобная лягушка или восточноазиатская бычья лягушка — известный деликатес в Китае, Малайзии, Таиланде и других странах. Местные еще называют этот вид лягушек «полевыми курицами». Они вырастают до 13 см в длину.

Купить лягушек можно поштучно или на развес на азиатских рынках и в магазинах морепродуктов. А вот в зоомагазинах бычью лягушку продают как домашнее животное или как корм для хищной рыбы.

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