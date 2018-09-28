В Китае десятки тысяч лягушек упаковали в контейнеры (видео)
Их продадут, а потом съедят.
Их продадут, а потом съедят.
Заводчик из города Лонгьян на юге Китая поделился захватывающим видео, на котором десятки тысяч бычьих лягушек упакованы в контейнеры с водой и ждут отправки заказчикам.
Китайская съедобная лягушка или восточноазиатская бычья лягушка — известный деликатес в Китае, Малайзии, Таиланде и других странах. Местные еще называют этот вид лягушек «полевыми курицами». Они вырастают до 13 см в длину.
Купить лягушек можно поштучно или на развес на азиатских рынках и в магазинах морепродуктов. А вот в зоомагазинах бычью лягушку продают как домашнее животное или как корм для хищной рыбы.
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