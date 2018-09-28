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11:57 (мск), источник: РИА Новости

Челябинский губернатор изучил ситуацию с вывозом мусора

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в пятницу оценил ситуацию с вывозом мусора в Челябинске, посетив закрытую в сентябре городскую свалку, новый полигон для вывоза отходов и контейнерные площадки города, сообщила пресс-служба главы региона.

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Ранее сообщалось, что власти Челябинска ввели режим ЧС в городе из-за длительного невывоза мусора с контейнерных площадок. Прокурорская проверка выявила в Челябинске более 300 фактов ненадлежащего состояния контейнерных площадок из-за длительного невывоза отходов.

В среду, 26 сентября, глава Челябинска Евгений Тефтелев сообщил, что ситуация с вывозом мусора улучшается.

«Глава региона посетил городскую свалку, закрытую на прием мусора в сентябре. Губернатор оценил готовность объекта к последующей рекультивации, целью которой является снижение негативного влияния на окружающую среду, улучшение общей экологической обстановки в городе. Также Дубровский заехал в челябинский микрорайон “Тополиная аллея”, изучил текущую ситуацию с вывозом мусора в жилом квартале», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор побывал на новом полигоне твердых бытовых отходов в Полетаево, который с сентября принимает отходы из Челябинска, уточняется в сообщении. На текущий момент через полигон проходит ежедневно до 200 мусоровозов, добавляется в сообщении.

По итогам губернатор проведет совещание, посвященное данной ситуации.

Пресс-служба губернатора региона ранее сообщала, что в Челябинске с 11 сентября закрылась мусорная свалка, работавшая с 1989 года, теперь коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска.

По данным властей области, 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор в Челябинске после закрытия городской свалки и направления потоков мусора на другие площадки.

Челябинское управление ФАС России пообещало изучить действия местных перевозчиков, отказавшихся оказывать услуги по вывозу мусора с контейнерных площадок города, на предмет сговора или злоупотребления доминирующим положением.

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