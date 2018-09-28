Аврил Лавин впервые после тяжелой болезни выпустила клип

Источник: AP 2018

Видео за несколько часов набрало почти 2 млн просмотров. В клипе певица в белом платье со шлейфом гуляет по черному песку и обрыву, откуда срывается в воду.

Видео певица посвятила своему фонду по борьбе с болезнью Лайма, которую у нее диагностировали в 2014 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EKF6ghfcQic?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это были худшие годы моей жизни, поскольку я проходила через физические и эмоциональные сражения. У меня получилось превратить эту битву в музыку, которой я очень горжусь», — говорится на официальном сайте Лавин.

По ее словам, музыка помогла ей исцелиться и выжить.