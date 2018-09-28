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13:42 (мск), источник: Известия

Аврил Лавин впервые после тяжелой болезни выпустила клип

Канадская певица Аврил Лавин впервые за пять лет выпустила клип на композицию «Head Above Water», которая входит в новый альбом под таким же названием.

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Источник: AP 2018

Видео за несколько часов набрало почти 2 млн просмотров. В клипе певица в белом платье со шлейфом гуляет по черному песку и обрыву, откуда срывается в воду.

Видео певица посвятила своему фонду по борьбе с болезнью Лайма, которую у нее диагностировали в 2014 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это были худшие годы моей жизни, поскольку я проходила через физические и эмоциональные сражения. У меня получилось превратить эту битву в музыку, которой я очень горжусь», — говорится на официальном сайте Лавин.

По ее словам, музыка помогла ей исцелиться и выжить.

Болезнь Лайма — это опасное инфекционное заболевание, передающееся клещами. На поздней стадии оно может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего.

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