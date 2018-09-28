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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Маккартни рассказал о своей единственной песне, понравившейся Леннону

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сэр Пол Маккартни в интервью «60 minutes» заявил, что за все время Джон Леннон только однажды похвалил его песню, написанную для The Beatles.

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Источник: AP 2018

Британский музыкант рассказал, что его единственной композицией, о которой Леннон высказался положительно, стала «Here, There and Everywhere» из седьмого альбома группы «Revolver».

Во время загрузки произошла ошибка.

Прослушав ее, Леннон сказал: «Это действительно хорошая песня, дружище. Мне нравится эта песня», — вспоминает Маккартни.

«Я храню это в памяти по сей день. На самом деле звучит жалко», — добавил музыкант.

Маккартни также признался, что между двумя участниками «Ливерпульской Четверки» существовало соперничество, хоть и не открытое.

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