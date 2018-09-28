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14:23 (мск), источник: РИА Новости

Путин не расставался с томиком Пушкина на подписании документов саммита СНГ

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин зачитывался «Евгением Онегиным» во время церемонии подписания документов на саммите СНГ.

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Источник: РИА Новости

Сначала Путин положил книгу слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял роман Пушкина и пролистал несколько страниц.

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Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу. Теперь уже прочел несколько строк, снова подписал документы, вернулся к чтению.

Президенту опять пришлось отложить «Евгения Онегина» в сторону, когда к нему после завершения церемонии подсел глава Молдавии Игорь Додон.

Когда российский лидер встал из-за стола, книгу он взял с собой. В этот момент к нему подошел премьер-министр Армении Никол Пашинян, они коротко пообщались. Пушкин остался в руке президента.

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