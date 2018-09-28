Путин не расставался с томиком Пушкина на подписании документов саммита СНГ

Источник: РИА Новости

Сначала Путин положил книгу слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял роман Пушкина и пролистал несколько страниц.

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Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу. Теперь уже прочел несколько строк, снова подписал документы, вернулся к чтению.

Президенту опять пришлось отложить «Евгения Онегина» в сторону, когда к нему после завершения церемонии подсел глава Молдавии Игорь Додон.