Чем знаменита пещера с глазами дьявола (фото)
В дождь они плачут.
В дождь они плачут.
В 110 км от болгарской столицы Софии находится красивейший геопарк
Но главная изюминка геопарка, привлекающая толпы туристов, — пещера Проходна. Это самая высокая пещера в Болгарии, ее свод достигает 45 метров в высоту. Единственной в своем роде ее делают сквозные отверстия в скалах. Через эти «окна» в пещеру попадает свет.
Расположенные рядом, отверстия по форме напоминают два глаза. В народе их называют и «Божьими глазами», и «Чертовыми».
Если стать в определенной точке и посмотреть на глаза под нужным углом, воображение дорисует лицо человека. В дождь из «глаз» сочатся слезы, и тогда смотреть на них становится жутковато.
Проходна популярна среди экстремалов — скалолазов и любителей
Еще в середине ХХ века пещера получила статус природной достопримечательности, а в наше время входит в топ-100 национальных туристических объектов.
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