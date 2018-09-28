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14:05 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Чем знаменита пещера с глазами дьявола (фото)

В дождь они плачут.

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В 110 км от болгарской столицы Софии находится красивейший геопарк Искыр-Панега. Сюда приезжают увидеть карстовый комплекс, потрясающие скалы, реку Злата Панега, руины римского святилища и роскошную природу края.

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Но главная изюминка геопарка, привлекающая толпы туристов, — пещера Проходна. Это самая высокая пещера в Болгарии, ее свод достигает 45 метров в высоту. Единственной в своем роде ее делают сквозные отверстия в скалах. Через эти «окна» в пещеру попадает свет.

Расположенные рядом, отверстия по форме напоминают два глаза. В народе их называют и «Божьими глазами», и «Чертовыми».

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Если стать в определенной точке и посмотреть на глаза под нужным углом, воображение дорисует лицо человека. В дождь из «глаз» сочатся слезы, и тогда смотреть на них становится жутковато.

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Проходна популярна среди экстремалов — скалолазов и любителей банджи-джампинга. Ну, а для остальных туристов здесь есть тропы любого уровня сложности.

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Еще в середине ХХ века пещера получила статус природной достопримечательности, а в наше время входит в топ-100 национальных туристических объектов.

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