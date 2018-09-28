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14:37 (мск), источник: Интерфакс

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Осенью будут призваны 132,5 тыс. граждан РФ.

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Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2018 года на военную службу.

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Согласно документу, на военную службу призываются 132 тыс. 500 граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет.

Согласно указу, призыв в армию будет осуществлен с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Одновременно из рядов Вооруженных сил будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы которых по призыву истек.

Указ от 28 сентября вступил в силу со дня опубликования. Документ размещен на портале правовой информации.

В прошлом году на военную службу осенью призывались 134 тыс. граждан.

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