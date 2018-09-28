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15:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит «невидимая» церковь в Бельгии (фото)

Удивительная архитектура, способная поразить любого.

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В городе Борглоон, что в бельгийской провинции Лимбург, находится необычная постройка под названием Reading between the lines («Читая между строк»).

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Ее уникальность заключается в том, что с одного ракурса она выглядит как обычная католическая церковь с остроконечным куполом, а с другого — растворяется в пространстве и становится практически невидимой. Отсюда ее второе название — «Невидимая церковь».

Такой эффект получился благодаря необычной конструкции здания, придуманного бельгийскими архитекторами Петерьяном Гийса и Арноутом Ван Ваеренбергом.

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Необычный храм составляет 10 метров в высоту и состоит из 2 тысяч стальных элементов и 100 слоев стальных пластин. Общий вес здания — 30 тонн.

Прозрачность конструкции придают полости между пластинами, через которые посетители в буквальном смысле могут видеть сквозь стены.

Церковные службы здесь не проводят, но церковь пользуется большой популярностью среди многочисленных туристов. И это совсем не удивительно.

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