Хиллари Клинтон сыграла роль в комедийном сериале

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По сюжету героиня Клинтон приходит на телеканал, чтобы устроится на должность секретаря. Остальные персонажи отмечают внешнее сходство героини с экс-госсекретарем, а сама женщина жалуется, что ее постоянно путают со знаменитым политиком, хотя ее имя пишется с одной буквой «л» — Хилари Клинтон.

Более того, прежде героиня «работала секретарем в одной очень крупной организации» и имеет «опыт работы с электронной почтой» — отсылка к скандалу со взломом личного почтового сервера Клинтон еще на должности госсекретаря в 2009—2013 годах.