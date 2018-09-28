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15:48 (мск), источник: Известия

Хиллари Клинтон сыграла роль в комедийном сериале

Бывший госсекретарь США и кандидат на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон снялась в одном из эпизодов американского комедийного сериала «Мерфи Браун». Как пишет Variety, Клинтон исполнила роль собственного двойника.

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Источник: Reuters
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По сюжету героиня Клинтон приходит на телеканал, чтобы устроится на должность секретаря. Остальные персонажи отмечают внешнее сходство героини с экс-госсекретарем, а сама женщина жалуется, что ее постоянно путают со знаменитым политиком, хотя ее имя пишется с одной буквой «л» — Хилари Клинтон.

Более того, прежде героиня «работала секретарем в одной очень крупной организации» и имеет «опыт работы с электронной почтой» — отсылка к скандалу со взломом личного почтового сервера Клинтон еще на должности госсекретаря в 2009—2013 годах.

Скандал разгорелся во время предвыборной гонки в 2016 году. Клинтон подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер для служебной переписки. Как писали СМИ в конце августа, сервер был взломан китайской компанией в рамках разведывательной операции.

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