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16:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Медовый месяц молодоженов из Австралии затянулся на полтора года

За это время пара совершит кругосветное путешествие.

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Супруги Калеб и Тенеле Рыбалка из Австралии поженились в марте 2018 года, но вместо того, чтобы выбрать одно место, где они проведут свой медовый месяц, молодожены решили посетить целых 60 стран. На это кругосветное путешествие они отвели целых 500 дней.

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Как рассказала Тенеле, сначала они планировали путешествовать в течение лета по Европе, но затем предложения «заскочить куда-нибудь еще» стали настолько заманчивыми, что постепенно они начали увеличивать время отпуска.

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«Первоначально это был трехмесячный план. Но Калеб продолжал находить интересные места и события, которые мы бы хотели посетить. И так три месяца превратились в шесть, затем в 12, и в конце концов — в 18», — рассказала журналистам Daily Mail Тенеле.

В свое путешествие пара отправилась в августе и уже успела посетить Гонконг, Камбоджу, Вьетнам, Ирландию и Великобританию.

Несмотря на то, что в пути они будут больше года, а также планируют посетить как очень жаркие, так и крайне холодные страны, с собой они взяли два стандартных чемодана по 23 килограмма каждый.

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Супруги не только делятся своими фото и впечатлениями в Instagram, но и рассказывают о своих приключениях на специально созданном для этого сайте.

По словам Тенеле, в ближайшем будущем они хотят завести ребенка, а потому решили перед таким важным шагом исполнить свою мечту и увидеть мир.

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