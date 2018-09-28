В Китае взорвали мост длиной полтора километра

Мост длиной полтора километра взорвали сегодня в провинции Цзянси на юго-востоке Китая.

Впечатляющие фотографии и видео распространили зарубежные СМИ.

Буквально за одну секунду мощный взрыв превратил 23-летний мост в груду щебня и обломков. Они упали на дно реки Ган.

Это был запланированный снос, к которому готовились с ноября прошлого года. Снести мост местные власти решили после капитального ремонта, который не принес ожидаемых результатов.

В январе 2019 года начнется сооружение нового моста. Его длина составит 2211 метров, а полос для движения будет шесть. Открыть его планируют в 2021 году.