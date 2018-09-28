Dramatic moment 20-year-old mile-long bridge is reduced to rubble in seconds during a controlled demolition https://t.co/8fWcMP6Glv— Daily Mail Online (@MailOnline) 28 сентября 2018 г.
В Китае взорвали мост длиной полтора километра
И это не теракт.
И это не теракт.
Мост длиной полтора километра взорвали сегодня в провинции Цзянси на
Впечатляющие фотографии и видео распространили зарубежные СМИ.
Буквально за одну секунду мощный взрыв превратил 23-летний мост в груду щебня и обломков. Они упали на дно реки Ган.
Это был запланированный снос, к которому готовились с ноября прошлого года. Снести мост местные власти решили после капитального ремонта, который не принес ожидаемых результатов.
В январе 2019 года начнется сооружение нового моста. Его длина составит 2211 метров, а полос для движения будет шесть. Открыть его планируют в 2021 году.
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