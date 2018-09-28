Какое озеро в Арктике «плюется» огнем (видео)

Об этом факте исследователи узнали недавно. Ранее во власти вечной мерзлоты, теперь озеро начало понемногу таять из-за глобального потепления. Через проталины во льду выходит газ.

Ученым удалось установить, что за время, когда озеро начало таять, его уровень в местах скопления газа упал больше чем на 15 метров. Исследователи считают, что под озером находятся большие скопления метана. С таянием вечной мерзлоты он выделяется в атмосферу и только усиливает процесс глобального потепления. Как известно, метан в 23 раза эффективнее удерживает тепло в атмосфере Земли, чем углекислый газ.