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18:07 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Какое озеро в Арктике «плюется» огнем (видео)

Озеро Эсие в Аляске содержит столько метана, что его даже можно поджечь.

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Об этом факте исследователи узнали недавно. Ранее во власти вечной мерзлоты, теперь озеро начало понемногу таять из-за глобального потепления. Через проталины во льду выходит газ.

Ученым удалось установить, что за время, когда озеро начало таять, его уровень в местах скопления газа упал больше чем на 15 метров. Исследователи считают, что под озером находятся большие скопления метана. С таянием вечной мерзлоты он выделяется в атмосферу и только усиливает процесс глобального потепления. Как известно, метан в 23 раза эффективнее удерживает тепло в атмосфере Земли, чем углекислый газ.

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Наблюдения российских ученых в 2012, 2014 и 2016 годах показали, что интенсивность выделения метана в российской Арктике тоже пока устойчиво возрастает.

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