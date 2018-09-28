У Елизаветы II есть искусственная рука для приветствия публики

Источник: AP 2018

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II является обладательницей специального приспособления, с помощью которого она в случае усталости может имитировать приветствие публики так, как будто машет ладонью. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Daily Mirror.

По данным издания, оно представляет собой наполненную плотным материалом перчатку, закрепленную на деревянном рычаге.

С помощью последнего «фейковую руку» при необходимости можно приводить в движение легким прикосновением, после чего она начнет двигаться из одной стороны в другую, производя тем самым эффект живого приветственного жеста.

На страницах книги Queen of the World («Королева мира»), на которую ссылается газета, дочь монарха, принцесса Анна, рассказала о том, что устройство Елизавете несколько лет назад преподнесли в качестве шуточного сюрприза австралийские студенты, которые, по словам принцессы, не исключали, что этот презент может показаться королеве излишне дерзким. Однако Елизавете подарок пришелся по душе, и она забрала его с собой в Великобританию. Автор книги Роберт Хардмэн полагает, что королева отвезла искусственную руку в шотландский замок Балморал, где традиционно проводит летний период. «Я не думаю, что она когда-либо использовала его (приспособление — прим. ТАСС) на публике, но я слышал, что оно стало обожаемой семейной шуткой», — сообщил автор.