У Елизаветы II есть искусственная рука для приветствия публики
Дочь королевы Анна в книге Queen of the World рассказала, что устройство Елизавете II подарили австралийские студенты.
Дочь королевы Анна в книге Queen of the World рассказала, что устройство Елизавете II подарили австралийские студенты.
ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II является обладательницей специального приспособления, с помощью которого она в случае усталости может имитировать приветствие публики так, как будто машет ладонью. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Daily Mirror.
С помощью последнего «фейковую руку» при необходимости можно приводить в движение легким прикосновением, после чего она начнет двигаться из одной стороны в другую, производя тем самым эффект живого приветственного жеста.
На страницах книги Queen of the World («Королева мира»), на которую ссылается газета, дочь монарха, принцесса Анна, рассказала о том, что устройство Елизавете несколько лет назад преподнесли в качестве шуточного сюрприза австралийские студенты, которые, по словам принцессы, не исключали, что этот презент может показаться королеве излишне дерзким. Однако Елизавете подарок пришелся по душе, и она забрала его с собой в Великобританию. Автор книги Роберт Хардмэн полагает, что королева отвезла искусственную руку в шотландский замок Балморал, где традиционно проводит летний период. «Я не думаю, что она
92-летняя королева Великобритании за 66 лет пребывания на троне тысячи раз прибегала к приветствию своих подданных взмахом руки и неустанно продолжает ему следовать. За время своего правления она возглавляла в общей сложности 32 страны мира (некоторых государств из этого числа уже не существует — прим. ТАСС). Каждая страна Содружества наций, признающая Елизавету II своим монархом, именует ее не британской, а своей королевой, в том числе «королевой Канады», «королевой Австралии»