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19:00 (мск), источник: Интерфакс

ФАС возмутилась рекламой Burger King, увидев в ней отсылку к блокаде Ленинграда

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Петербургское управление ФАС рассмотрит вопрос о возбуждении дела по факту нарушения законодательства о рекламе сетью ресторанов быстрого питания Burger King, запустившей в Петербурге рекламную акцию со слоганом «Ты не умрешь с голоду в этом городе» на английском языке.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, информация об акции поступила из СМИ. Реклама, распространяемая сетью общепита, содержала слоган «You won’t starve to death in this city», что в переводе на русский язык означает «Ты не умрешь с голоду в этом городе».

«Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных. Поэтому этот журналистский запрос будет рассмотрен нами как заявление. И в ближайшее время управление рассмотрит вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения закона о рекламе», — приводит пресс-служба слова руководителя УФАС Вадима Владимирова.

Владимиров и сотрудники управления как граждане Петербурга возмущены такой рекламой, отмечает управление.

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