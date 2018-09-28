Слоган Burger King о голоде возмутил сына блокадника https://t.co/IoJynwlJAg pic.twitter.com/KazkqQdDok— Ruposters (@Ruposters) 28 сентября 2018 г.
ФАС возмутилась рекламой Burger King, увидев в ней отсылку к блокаде Ленинграда
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Петербургское управление ФАС рассмотрит вопрос о возбуждении дела по факту нарушения законодательства о рекламе сетью ресторанов быстрого питания Burger King, запустившей в Петербурге рекламную акцию со слоганом «Ты не умрешь с голоду в этом городе» на английском языке.