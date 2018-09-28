ФАС возмутилась рекламой Burger King, увидев в ней отсылку к блокаде Ленинграда

Как сообщает пресс-служба ведомства, информация об акции поступила из СМИ. Реклама, распространяемая сетью общепита, содержала слоган «You won’t starve to death in this city», что в переводе на русский язык означает «Ты не умрешь с голоду в этом городе».

«Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных. Поэтому этот журналистский запрос будет рассмотрен нами как заявление. И в ближайшее время управление рассмотрит вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения закона о рекламе», — приводит пресс-служба слова руководителя УФАС Вадима Владимирова.