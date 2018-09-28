Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подрезали крылья: российскому МС-21 нанесен удар из США
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода»
Алла Пугачева показала редкое фото 6-летней красавицы-внучки
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
Лидеры Германии, США и Турции поспорили из-за России
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Реакция на российские С-300 в Сирии: США делают ответный ход
Всех сестер Хачатурян освободили в зале суда
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева
ЦСКА победил «Оренбург» в матче РПЛ за 5 дней до игры с «Реалом»
Сменившая Россию на Украину биатлонистка объяснила свое решение
Проведя 3 мес. в РФ, Киану Ривз опроверг популярный миф о русских
Как выглядела жена Порошенко на встрече с Трампом
Мало 380 тысяч: Депутат Вера Ганзя жалуется на нехватку зарплаты
50-летний Пресняков плачет от поступка Подольской
«Жигули» закопали под землю, а через год завели (видео)
Осеннее подорожание авто: процесс начался
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
8Находка десятилетия
20:54 (мск), источник: РИА Новости

Facebook нашла уязвимость в системе безопасности

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Компания Facebook сообщила об обнаружении проблемы в системе безопасности, которая затронула почти 50 миллионов пользователей социальной сети.

Наверх
Источник: AP 2018

«Во вторник 25 сентября наша команда инженеров обнаружила проблему безопасности, затронувшую почти 50 миллионов аккаунтов», — сообщается в заявлении вице-президента по управлению продуктом Гая Розена (Guy Rosen).

Как отмечается в заявлении, злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что повлияло на функцию «Просмотр моего профиля». «Это позволило им украсть маркеры доступа, которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей», — сообщается в заявлении.

Читайте также
Цукерберг вылетел из тройки самых богатых людей мира

Сообщается, что маркеры доступа позволяют пользователям оставаться авторизованными в Facebook так, чтобы не было необходимости вводить пароль каждый раз при использовании соцсети.

Компания заявила, что уже «ликвидировала уязвимость и сообщила (об инциденте — ред.) правоохранительным органам», «заново настроила маркеры доступа 50 миллионов пользователей, аккаунты которых оказались затронуты». Также компания в качестве меры предосторожности решила перенастроить маркеры доступа еще 40 миллионов пользователей.

«В результате около 90 миллионов человек будут вынуждены снова авторизоваться в Facebook или в других приложениях, в которых используется логин Facebook», — отмечается в заявлении компании. Функция «Просмотр моего профиля» временно отключена для проверки безопасности.

Как Розен отмечает в заявлении, пока неизвестно, к какой информации злоумышленники получили доступ, и была ли она использована не по назначению. Также пока неясно, кто стоит за атаками.

 Кремль опять окончательно победили: на сей раз в Прибалтике
Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией
Минобороны России обвинили в фальсификации
У Елизаветы II есть искусственная рука для приветствия публики
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Депутат Госдумы пожаловалась на низкую зарплату
Футболка со слоганом Burger King возмутила ФАС
ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
Первый глава РЖД рассказал о спецвагонах Ельцина и Путина
Спорт
ЦСКА победил «Оренбург» в матче РПЛ за 5 дней до игры с «Реалом» Лучший бомбардир чемпионата России Федор Чалов забил с пенальти
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV Российский MTV отметил юбилей грандиозным концертом в «Олимпийском»
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
В России выросли ставки по ипотеке
Назван самый свадебный город России
Горячие темы на «Детях»
А Ненависть к многодетным?! 453
Ваше Величество Светская жизнь - 6 252
Хатуль Мадан Друг моего друга, враг моего врага. 202
FishKa Посуточная аренда. 199
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь