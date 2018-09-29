Умер вокалист и основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин
ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Вокалист и основатель
ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Вокалист и основатель
Причины смерти не уточняются, однако музыкант, по этим данным, ушел из жизни в окружении семьи.
Марти Балин и гитарист Пол Кантнер основали Jefferson Airplane, ставшую одной из успешных групп эпохи хиппи, в 1965 году. На ее счету восемь студийных альбомов, а также участие в трех
В 1960-е годы Jefferson Airplane являлась одной из самых востребованных