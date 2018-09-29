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02:52 (мск), источник: ТАСС

Умер вокалист и основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Вокалист и основатель рок-группы из Сан-Франциско Jefferson Airplane Марти Балин умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в пятницу журнал Variety.

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Источник: AP 2018

Причины смерти не уточняются, однако музыкант, по этим данным, ушел из жизни в окружении семьи.

Марти Балин и гитарист Пол Кантнер основали Jefferson Airplane, ставшую одной из успешных групп эпохи хиппи, в 1965 году. На ее счету восемь студийных альбомов, а также участие в трех рок-фестивалях того времени: в Монтерее (1967), Вудстоке (1969) и Алтамонте (1969).

В 1960-е годы Jefferson Airplane являлась одной из самых востребованных рок-групп в мире. Две композиции из их альбома Surrealistic Pillow (1967) — Somebody to Love и White Rabbit — были включены авторитетным журналом Rolling Stone в список 500 величайших песен всех времен. В составе Jefferson Airplane Кантнер был принят в Зал славы рок-н-ролла.

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