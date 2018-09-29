Где находится знаменитый Лунный мост
Ночью он становится еще красивее, чем днем.
Ночью он становится еще красивее, чем днем.
Тайваньская столица Тайбэй гордится своими парками и ботаническими садами. Один из самых посещаемых — парк Даху. На его территории можно увидеть озеро площадью 13 гектаров, найти бассейн с подогревом, водные горки и даже сауну. Сюда приезжают на рыбалку и пикники.
Но главная изюминка парка — известный Лунный мост, рядом с которым фотографируется каждый турист. Он построен в традиционном китайском стиле. Пешеходный мостик сильно выгнут в высоту, а его проем сделан в форме полумесяца.
«Чудеса» с мостиком начинаются после захода солнца. В сумерках Лунный мост становится красивее, чем днем. В воде появляется его сказочное отражение, словно круглая луна выныривает прямо из озера. А ночью на мостике включают подсветку. Запечатлеть красоту спешат многие фотографы.
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