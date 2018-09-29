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11:28 (мск), источник: РИА Новости

Выявлен первый в мире случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ученые из Гонгконгского университета впервые диагностировали крысиный вирус гепатита Е у человека. Об этом пишет газета South China Morning Post.

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Источник: РИА Новости

Сообщается, что это открытие имеет большое значение, так как до сих пор не фиксировались случаи заражения человека этим вирусом от крыс.

Заболевшим оказался 56-летний мужчина, ранее перенесший трансплантацию печени. Его анализы показали аномальные функции органа без явной причины.

Последующие исследования выявили иммунный ответ на крысиный вирус гепатита E.

Ученые предполагают, что житель Гонконга, около дома которого было обнаружено большое скопление крыс, заразился вирусом после употребления в пищу еды, в которую попал помет грызунов. Поскольку его иммунная система была ослаблена вследствие трансплантации, риск заражения был высок.

Мужчина получил антивирусное лечение, и сейчас его состояние абсолютно нормально.

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Исследователи выразили мнение, что даже одного случая заражения достаточно, чтобы обратить пристальное внимание на проблему крыс, а также напомнили о необходимости своевременно убирать мусор.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно вирусом гепатита Е заражаются 3,3 миллиона людей. Чаще всего его регистрируют в странах Восточной и Южной Азии. Самый распространенный источник заражения — пресная вода. При первых симптомах у человека наблюдаются расстройство пищеварения, ухудшение общего самочувствия, кожная сыпь или боль в суставах, спустя некоторое время появляется желтуха. В редких случаях острый гепатит Е протекает в тяжелой форме и приводит к острой печеночной недостаточности.

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