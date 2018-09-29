Выявлен первый в мире случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E

Источник: РИА Новости

Сообщается, что это открытие имеет большое значение, так как до сих пор не фиксировались случаи заражения человека этим вирусом от крыс.

Заболевшим оказался 56-летний мужчина, ранее перенесший трансплантацию печени. Его анализы показали аномальные функции органа без явной причины.

Последующие исследования выявили иммунный ответ на крысиный вирус гепатита E.

Ученые предполагают, что житель Гонконга, около дома которого было обнаружено большое скопление крыс, заразился вирусом после употребления в пищу еды, в которую попал помет грызунов. Поскольку его иммунная система была ослаблена вследствие трансплантации, риск заражения был высок.

Мужчина получил антивирусное лечение, и сейчас его состояние абсолютно нормально.

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Исследователи выразили мнение, что даже одного случая заражения достаточно, чтобы обратить пристальное внимание на проблему крыс, а также напомнили о необходимости своевременно убирать мусор.