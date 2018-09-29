Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские и российские военные сцепились под Крымским мостом
Американцы посмеялись над российскими танками
Мать отказалась от первого рожденного в метро Петербурга ребенка
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
Тимошенко рассказала, что купил Порошенко у сына Януковича
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Реакция на российские С-300 в Сирии: США делают ответный ход
Всех сестер Хачатурян освободили в зале суда
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
Джоли стала блондинкой ради новой роли: фото с площадки
Девственность священна: 19-летняя девушка продает ее за 93 млн
Обнаженная модель покорила соцсети - СМИ
Вслед за Светлаковым: почему с ТНТ ушли сценаристы Comedy Club
Главы Германии, США, Турции поспорили из-за России
Андрейченко переспала с женихом собственной дочери
Был сигнал: возможно это пропавшая в 2017 подлодка
С октября изменятся правила регистрации авто
БелАЗ готовится построить очередной мегасамосвал
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
11:41 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ не владеет церковным имуществом на Украине

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Русской православной церкви ошибочно приписывают владение церковным имуществом и денежными средствами на Украине, однако «этого не существует в природе», заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Наверх
Источник: Агентство «Москва»

«К сожалению, существует стойкий стереотип о том, что на Украине существует имущество не Украинской православной церкви, а Русской православной церкви, точнее, Москвы, что Москва претендует на это имущество или получает какие-то отчисления из Киева. Я вам официально заявляю: этого не существует в природе», — заверил он.

Представитель РПЦ добавил, что «не существует никаких тайных каналов передачи денег, владения имуществом на Украине». Каноническая Украинская православная церковь «самостоятельно принимает все свои решения, и все то, чем она владеет, относится только к Украине», — сказал Легойда.

«Я считаю, что церковную проблему на Украине нужно рассматривать не в имущественной плоскости, а в плоскости возможностей для людей реализовывать свое право на религиозную жизнь», — добавил глава синодального отдела.

Читайте также
На Украину придут со своей автокефалией

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а «экзархов» Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Читайте также
РПЦ прекращает участие в структурах под председательством Константинополя

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений.

Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Автокефалия или рейдерство: украинские радикалы захватили православный храм
Во время загрузки произошла ошибка.
28 сентября© Ньюстюб
 Кремль опять окончательно победили: на сей раз в Прибалтике
Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией
Россия начала поставки С-300 в Сирию
Рестораны начнут подавать еду, напечатанную на 3D-принтере
У Елизаветы II обнаружили искусственную руку для приветствия
Актрису пристыдили за декольте на слушаниях о домогательствах
Появилось видео с места крушения истребителя F-35B
Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании американки
Спорт
У Медведевой нет шансов против Загитовой? Олимпийская чемпионка победила на турнире в Германии с мировым рекордом
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV Российский MTV отметил юбилей грандиозным концертом в «Олимпийском»
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
Назван самый свадебный город России
Россияне нашли способ заработать на своих квартирах
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Дети
Алла Пугачева показала редкое фото 6-летней красавицы-внучки Дочка Кристины Орбакайте очень повзрослела
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь