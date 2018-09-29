РПЦ не владеет церковным имуществом на Украине

«К сожалению, существует стойкий стереотип о том, что на Украине существует имущество не Украинской православной церкви, а Русской православной церкви, точнее, Москвы, что Москва претендует на это имущество или получает какие-то отчисления из Киева. Я вам официально заявляю: этого не существует в природе», — заверил он.
Представитель РПЦ добавил, что «не существует никаких тайных каналов передачи денег, владения имуществом на Украине». Каноническая Украинская православная церковь «самостоятельно принимает все свои решения, и все то, чем она владеет, относится только к Украине», — сказал Легойда.
«Я считаю, что церковную проблему на Украине нужно рассматривать не в имущественной плоскости, а в плоскости возможностей для людей реализовывать свое право на религиозную жизнь», — добавил глава синодального отдела.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве.
Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а «экзархов» Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений.
Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
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