РПЦ не владеет церковным имуществом на Украине

Источник: Агентство «Москва»

«К сожалению, существует стойкий стереотип о том, что на Украине существует имущество не Украинской православной церкви, а Русской православной церкви, точнее, Москвы, что Москва претендует на это имущество или получает какие-то отчисления из Киева. Я вам официально заявляю: этого не существует в природе», — заверил он.

Представитель РПЦ добавил, что «не существует никаких тайных каналов передачи денег, владения имуществом на Украине». Каноническая Украинская православная церковь «самостоятельно принимает все свои решения, и все то, чем она владеет, относится только к Украине», — сказал Легойда.

«Я считаю, что церковную проблему на Украине нужно рассматривать не в имущественной плоскости, а в плоскости возможностей для людей реализовывать свое право на религиозную жизнь», — добавил глава синодального отдела.

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Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а «экзархов» Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

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Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений.