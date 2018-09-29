Рестораны начнут подавать еду, напечатанную на 3D-принтере

Уже в ближайшее время рестораны Барселоны начнут предлагать посетителям стейки и курицу, напечатанные на 3D-принтере.

Такие блюда рассчитаны прежде всего на вегетарианцев, ведь их печатают из белкового порошка из риса или гороха с добавлением морских водорослей. Специальный шприц наполняют чем-то вроде пасты желтоватого цвета и вставляют в 3D-принтер.

Новое программное обеспечение помогает машине сформировать из этой пасты волокна, как в натуральном мясе. В итоге получается вполне вкусное блюдо, похожее по структуре на стейк. Вот только внешний вид у такой еды пока далек от идеала, признается изобретатель из Милана Джузеппе Скионти, который и придумал печатать вегетарианские стейки. В ближайшее время он намерен найти способ придать напечатанным блюдам аппетитный вид.

Над своим 3D-принтером Скионти трудился в Политехническом университете Каталонии в Барселоне. Когда эксперимент увенчался успехом, он обратился в рестораны города. Шеф-поваров, как рассказывает изобретатель, заинтересовало блюдо, которое выглядит стейк, но на вкус — как грибы.

Скионти говорит, что не намерен имитировать вкус животного белка, ведь такое научились делать и без него. Итальянец больше заинтересован усовершенствовать волокнистую структуру напечатанного «мяса». На это ему потребуется больше времени и инвестиции, рассказал Скионти испанской газете El Pais.

Подобные разработки, отмечает исследователь, помогут в будущем сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. По данным Группы Всемирного банка за 2009 год, животноводство и продукция этой индустрии вызывают ежегодные выбросы более 32 млрд тонн парниковых газов, что составляет около 51% от всех выбросов в масштабах планеты.