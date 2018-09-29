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12:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит город синих домов (фото)

Долгое время он был закрыт для христиан.

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Город Шавен, или Шифшаун на северо-западе Марокко — одна из визитных карточек этой африканской страны. Каждый турист, отправляющийся в эти края, считает своим долгом посетить синий город.

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История Шавена началась в XV веке, когда прибывший из Андалузии эмир построил на месте небольшого берберского поселения мечеть и крепость.

Через два десятилетия сюда прибыло немало мавров-мусульман и иудеев, изгнанных из Испании. Город сразу же разросся, оживилась торговля, выросли новые дома. Поселенцы придали им облик архитектуры Андалузии, которую пришлось оставить.

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В течение столетий город считался священным местом. Иноверцам запрещали посещать его под страхом смерти вплоть до начала XX века. Благодаря этому Шавен сохранил свои исторический облик и сегодня поражает воображение туристов.

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Дома Шавена окрашены во все оттенки синего и голубого. Эту традицию объясняют по-разному. Одна из версий говорит о том, что первыми красить дома в синий цвет стали изгнанные из Испании иудеи. Этот цвет символизировал небо и напоминал о Боге.

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По другой версии, синий символизирует мир и терпимость, ведь Шавен принял многих беженцев, став для них новым домом.

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В наше время местные жители регулярно обновляют стены свежей краской, так как именно она привлекает в Шавен путешественников со всего мира.

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