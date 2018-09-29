Как выглядит город синих домов (фото)
Долгое время он был закрыт для христиан.
Долгое время он был закрыт для христиан.
Город Шавен, или Шифшаун на
История Шавена началась в XV веке, когда прибывший из Андалузии эмир построил на месте небольшого берберского поселения мечеть и крепость.
Через два десятилетия сюда прибыло немало
В течение столетий город считался священным местом. Иноверцам запрещали посещать его под страхом смерти вплоть до начала XX века. Благодаря этому Шавен сохранил свои исторический облик и сегодня поражает воображение туристов.
Дома Шавена окрашены во все оттенки синего и голубого. Эту традицию объясняют
По другой версии, синий символизирует мир и терпимость, ведь Шавен принял многих беженцев, став для них новым домом.
В наше время местные жители регулярно обновляют стены свежей краской, так как именно она привлекает в Шавен путешественников со всего мира.
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