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15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Заместитель губернатора Воронежской области получил 23 должностных оклада

Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Юрий Агибалов во время недавнего переназначения на пост получил единовременную выплату в размере 23 должностных окладов (более 1 млн руб.). Информацию об этом утром 29 сентября распространил Telegram-канал «Незыгарь», а затем подтвердили «Ъ-Черноземье» несколько источников в региональной власти.

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Источник: Коммерсантъ

Согласно оказавшемся в сети документам, Юрий Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора 15 сентября, по истечению срока трудового договора. В связи с этим ему было назначено единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов (у служащего такого уровня оклад составляет около 45 тыс. руб.).

Кроме того, с учетом стажа господина Агибалова на госдолжности — девять лет и пять месяцев — ему назначена бессрочная доплата к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка.

Уже 17 сентября Юрий Агибалов был назначен и.о. вице-губернатора (до утверждение облдумой), курирующем, в том числе, взаимодействие облправительства с региональным парламентом, общественными организациями и СМИ. Теперь ежемесячная зарплата господина Агибалова с учетом «поощрений» должна превышать 120 тыс. руб.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, его заместитель получил все выплаты совершенно законно: «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?». Глава региона пообещал дать более развернутые комментарии уже 1 октября, когда ему «подготовят документы».

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Сам Юрий Агибалов вел лекцию в местном филиале академии госслужбы и был недоступен для комментариев. «Юрий Владимирович, конечно, не будет получать и пенсию, и зарплату, хотя когда соберется покинуть пост, бедным точно не останется», — пояснил «Ъ-Черноземье» один из источников в региональной власти. Другой собеседник предположил, что распространение документов о выплатах господину Агибалову стало результатом административной реформы, которую проводит Александр Гусев: «Не все теперь уже бывшие замы главы согласны спокойно уйти».

Отметим, что 28 сентября господин Гусев со своими заместителями посещал заседание гражданского собрания «Лидер» (объединяет крупнейших бизнесменов и топ-менеджеров региона). Среди заместителей на мероприятии не оказалось врио первого зампреда облправительства Евгения Юрченко.

Андрей Цветков, Всеволод Инютин

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