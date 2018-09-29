Найден самый красивый аэропорт в мире (фото)

В индийском штате Сикким, расположенном в Гималаях, открылся один из самых красивых аэропортов в мире.
Аэропорт Пакён площадью 400 га стал для Индии сотым по счету. Он построен в одноименной деревне недалеко от столицы штата, города Гангток. Это единственный аэропорт в штате Сикким и один из пяти высокогорных аэропортов в Индии.
Пакён возведен в районе горного массива Канченджанга. Его главная вершина — Канченджанга Главная — третий по высоте восьмитысячник мира. Взлетная полоса аэропорта размещена между гор. Взлетая или приземляясь, пассажиры могут любоваться захватывающими видами.
Возведение аэропорта в этом месте уже назвали чудом современной инженерии. Компания, которая завершила проект, получила награду «Международный проект года» на церемонии Ground Engineering Awards 2012 за работу по возведению 70-метровых высокопрочных стен и склонов.
Аэропорт находится приблизительно в 60 км от индийско-китайской границы и поэтому считается стратегически важным. Предполагается, что его будут использовать не только для гражданской, но и военной авиации. Коммерческие рейсы в Пакёне планируют начать 8 октября.