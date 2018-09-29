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22:36 (мск), источник: Известия

Правительство РФ предложило проиндексировать зарплату учителям и врачам

Правительство России предложило проиндексировать зарплаты отдельных категорий бюджетников, включая учителей и врачей, на 6% в 2019 году.

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Источник: Агентство «Москва»

Об этом говорится материалах, предоставленных с проектом федерального бюджета на 2019−2021 годы.

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«С учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году в 2019 году [повышение зарплаты предусмотрено] на 6%, в 2020 году — на 5,4%, в 2021 году — на 6,6%», — цитирует материалы ТАСС в субботу, 29 сентября.

В майских указах президента России от 2012 года определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны были быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону. Речь идет о школьных учителях, преподавателях вузов, научных работниках, медсестрах, врачах, а также работниках культуры и соцработниках.

Ранее 19 сентября правительство России предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года до 11 280 рублей.

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