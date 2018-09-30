The Guardian: власти Солсбери проводят ребрендинг после отравления Скрипалей

Источник: Reuters

Правительство наняло специалистов по ребрендингу, которые будут продвигать альтернативные образы Солсбери, пишет The Guardian.

После сообщений об отравлениях нервно-паралитическим веществом «Новичок» число приезжающих в город туристов, по данным издания, упало на 14% в сравнении с предыдущим годом. О снижении числа посетителей заявили Солсберийский собор, музей города Солсбери и театр Playhouse.

Читайте также Легенда о шпиле

«Солсбери известен на весь мир, но не по тем причинам, по которым мы хотели бы», — заявила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч. Власти графства подчеркивают, что ресторан Zizzi, паб Mill и другие объекты, которые могли посещать Скрипали и британцы Чарли Роули и Дон Стерджес, на данный момент «обеззаражены и безопасны».

В марте 2018 года Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили без сознания в их доме в Солсбери, власти Великобритании обвинили Россию в их отравлении при помощи разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее британские следователи назвали имена подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов. По данным Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова — Анатолий Чепига. Ему 39 лет, он является полковником ГРУ.