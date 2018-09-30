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00:43 (мск), источник: Коммерсантъ

The Guardian: власти Солсбери проводят ребрендинг после отравления Скрипалей

Власти Солсбери, где, по версии британских следователей, была совершена попытка отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пытаются изменить имидж города в глазах туристов.

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Источник: Reuters

Правительство наняло специалистов по ребрендингу, которые будут продвигать альтернативные образы Солсбери, пишет The Guardian.

После сообщений об отравлениях нервно-паралитическим веществом «Новичок» число приезжающих в город туристов, по данным издания, упало на 14% в сравнении с предыдущим годом. О снижении числа посетителей заявили Солсберийский собор, музей города Солсбери и театр Playhouse.

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«Солсбери известен на весь мир, но не по тем причинам, по которым мы хотели бы», — заявила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч. Власти графства подчеркивают, что ресторан Zizzi, паб Mill и другие объекты, которые могли посещать Скрипали и британцы Чарли Роули и Дон Стерджес, на данный момент «обеззаражены и безопасны».

В марте 2018 года Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили без сознания в их доме в Солсбери, власти Великобритании обвинили Россию в их отравлении при помощи разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее британские следователи назвали имена подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов. По данным Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова — Анатолий Чепига. Ему 39 лет, он является полковником ГРУ.

В конце июня в соседнем Эймсбери «Новичком» также отравились Чарли Роули и Дон Стерджес, которая впоследствии умерла в больнице.

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