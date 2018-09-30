The Guardian: власти Солсбери проводят ребрендинг после отравления Скрипалей
Власти Солсбери, где, по версии британских следователей, была совершена попытка отравления
Власти Солсбери, где, по версии британских следователей, была совершена попытка отравления
Правительство наняло специалистов по ребрендингу, которые будут продвигать альтернативные образы Солсбери, пишет The Guardian.
После сообщений об отравлениях
«Солсбери известен на весь мир, но не по тем причинам, по которым мы хотели бы», — заявила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч. Власти графства подчеркивают, что ресторан Zizzi, паб Mill и другие объекты, которые могли посещать Скрипали и британцы Чарли Роули и Дон Стерджес, на данный момент «обеззаражены и безопасны».
В марте 2018 года Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили без сознания в их доме в Солсбери, власти Великобритании обвинили Россию в их отравлении при помощи разработанного в СССР
В конце июня в соседнем Эймсбери «Новичком» также отравились Чарли Роули и Дон Стерджес, которая впоследствии умерла в больнице.