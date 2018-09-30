Рэпер Канье Уэст поменял имя на «Йе». Он считает, что слово Ye очень часто встречается в Библии
Рэпер написал в «Твиттере»: «Существо, формально известное как Канье Уэст. Я — ЙE». Похоже, что в твит вкралась орфографическая ошибка.
Рэпер написал в «Твиттере»: «Существо, формально известное как Канье Уэст. Я — ЙE». Похоже, что в твит вкралась орфографическая ошибка.
Американский рэпер Канье Уэст объявил через «Твиттер», что меняет свое имя на Йе.
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Возможно, рэпер имел ввиду «ранее известное», но вместо слова «formerly» (ранее) написал «formally» («формально»).
Прозвище Йе (Ye) закрепилось за 41-летним музыкантом довольно давно, и он использовал этот ник в названии своего восьмого альбома, который вышел в июне этого года.
В день объявления о смене имени рэпер начал рекламную кампанию своего очередного альбома, Yandhi.
«Самое частое используемое слово в Библии»
Помимо того, что сочетание звуков «йе» — это часть его имени Канье, это еще и слово, имеющее для рэпера религиозное значение. «По-моему, «йе» — это самое часто используемое в Библии слово, и в Библии оно означает «ты», — говорил Уэст в интервью радиоведущему Биг Бою в начале этого года.
«Так что, я — это ты, я — это мы, это мы. “Йе” идет от “Канье”, что означает “единственный”, к просто “Йе” — просто отражению всего хорошего, плохого, странного, что с нами происходит, всего. Альбом Ye — это больше отражение того, кто мы есть», — объяснял он.
В этой беседе он также признался, что страдает биполярным расстройством психики.
Что в имени?
Уэст — не первый в когорте популярнейших рэперов, кто решил поменять имя.
Рэпер Шон Комбс, завоевавший славу под именами Пафф Дэдди (Puff Daddy), Пи Дидди (P. Diddy) и просто Дидди, в этом году объявил, что предпочитает, чтобы его называли Лав или Брат Любовь (Brother Love).
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