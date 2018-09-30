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06:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Рэпер Канье Уэст поменял имя на «Йе». Он считает, что слово Ye очень часто встречается в Библии

Рэпер написал в «Твиттере»: «Существо, формально известное как Канье Уэст. Я — ЙE». Похоже, что в твит вкралась орфографическая ошибка.

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Источник: Reuters

Американский рэпер Канье Уэст объявил через «Твиттер», что меняет свое имя на Йе.

В субботу супруг звезды реалити-шоу Ким Кардашьян написал: «Существо, формально известное как Канье Уэст. Я — ЙЕ».

Возможно, рэпер имел ввиду «ранее известное», но вместо слова «formerly» (ранее) написал «formally» («формально»).

Прозвище Йе (Ye) закрепилось за 41-летним музыкантом довольно давно, и он использовал этот ник в названии своего восьмого альбома, который вышел в июне этого года.

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В день объявления о смене имени рэпер начал рекламную кампанию своего очередного альбома, Yandhi.

«Самое частое используемое слово в Библии»

Помимо того, что сочетание звуков «йе» — это часть его имени Канье, это еще и слово, имеющее для рэпера религиозное значение. «По-моему, «йе» — это самое часто используемое в Библии слово, и в Библии оно означает «ты», — говорил Уэст в интервью радиоведущему Биг Бою в начале этого года.

«Так что, я — это ты, я — это мы, это мы. “Йе” идет от “Канье”, что означает “единственный”, к просто “Йе” — просто отражению всего хорошего, плохого, странного, что с нами происходит, всего. Альбом Ye — это больше отражение того, кто мы есть», — объяснял он.

В этой беседе он также признался, что страдает биполярным расстройством психики.

Что в имени?

Уэст — не первый в когорте популярнейших рэперов, кто решил поменять имя.

Рэпер Шон Комбс, завоевавший славу под именами Пафф Дэдди (Puff Daddy), Пи Дидди (P. Diddy) и просто Дидди, в этом году объявил, что предпочитает, чтобы его называли Лав или Брат Любовь (Brother Love).

Бывший близкий друг и напарник Канье Уэста JAY-Z, настоящее имя которого Шон Картер, несколько раз менял написание своего сценического псевдонима: в 2013 году он решил убрать из него тире, а прошлым летом вернул его обратно и при этом распорядился писать все буквы в имени JAY-Z заглавными.

Одна из самых известных замен имени в истории поп-музыки — решение певца и композитора Принса заменить имя на непроизносимый астрологический символ соития. Принс объявил об этом на пике славы, в свой 35-й день рождения, и с тех пор до самой смерти в 2016 году его стали называть «артистом, ранее известным как Принс».

Сам музыкант объяснял это желанием освободиться из-под власти звуукозаписывающей корпорации Warner Bros, которая обладала авторскими правами на имя Принса и все произведения, написанные артистом под этим именем.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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