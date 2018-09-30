Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского замгубернатора

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Агибалова освободили от должности в связи с истечением срока полномочий врио губернатора Александра Гусева, аналогично завершились полномочия других чиновников, которые занимали государственные должности области.

При этом в соответствии со статьей 18 закона Воронежской области № 133-ОЗ «О государственных должностях» таким лицам устанавливается доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов.

Оклад по занимаемой должности — 11 189 рублей, и соответственно, размер такой единовременной выплаты составил за вычетом подоходного налога 223 892 рубля, а не заявленный в СМИ миллион рублей, подчеркнули в пресс-службе.

Агибалов получал страховую пенсию по старости с июля 2018 года, стаж его в государственной должности более девяти лет. Назначение ему этой пенсии и единовременной выплаты производится, как только происходит увольнение с должности, пояснили в правительстве.

Выплату Агибалову доплаты к пенсии приостановили при назначении на госдолжность, а размер его зарплаты не изменился по сравнению с предшествующим периодом.

Семнадцатого сентября Агибалова назначили исполняющим обязанности замгубернатора «для поддержания работоспособности правительства» и исключительно до формирования его нового состава. Это будет завершено до 12 октября, заявили власти.