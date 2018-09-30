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09:59 (мск), источник: РИА Новости

Назван самый туристический регион Европы

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Канарские острова в Испании стали «самым туристическим» регионом Евросоюза, сообщает «Евро Пульс» со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.

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Источник: Reuters

За год туристы переночевали в отелях и хостелах на Канарских островах почти 103 миллиона раз. На втором месте с большим отрывом идет Каталония — туристы провели там 80 миллионов ночей за год.

Замыкает тройку Адриатическое побережье Хорватии (почти 75 миллионов ночей).

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