Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Нашли! Долгожданная новость НАСА
Алла Пугачева показала редкое фото 6-летней красавицы-внучки
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
«Для вас это норма»: Киану Ривз россиянке о впечатлении от РФ
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
СМИ: У Порошенко наболело – врал, врал да вдруг правду сказал
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева
"Носил кофты, чтобы скрыть следы от уколов": Пьеха о зависимости
Всех рожала: Кузьмина о 3 беременностях Пугачёвой
Вслед за Светлаковым: почему с ТНТ ушли сценаристы Comedy Club
Главы Германии, США, Турции поспорили из-за России
"Стареет Вера": Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
Lada скоро начнет продажи сразу двух новинок
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
10:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Болгарии спасут памятник коммунизму, похожий на НЛО

Здание находится в плачевном состоянии.

Наверх

Дом-памятник «Бузлуджа», построенный в честь Болгарской коммунистической партии, надеются спасти в Болгарии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты из авторитетной организации Europa Nostra, которая занимается защитой культурного наследия Европы, уже встретились с представителями Минкульта страны и местными властями, чтобы найти способ сохранить уникальное строение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожий на летающую тарелку дом, который может считаться образцом брутализма в архитектуре, начали строить в 1974 году, а открыли в 1981-м. На его возведение было потрачено 70 тысяч тонн бетона и 3 тысячи тонн стали.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Бузлудже» проводился приём в пионеры, в комсомол, в кандидаты и члены партии. Здесь же праздновали юбилеи, связанные с историей БКП.

Читайте также
Старинное полотно или современный стрит-арт?

В наше время Дом-памятник разграблен. Украдены кабели электросети и все элементы декоративной облицовки. Она состояла из мрамора, гранита, лабрадора, золота, серебра, бронзы. Специалисты Europa Nostra заявляют, что были поражены плачевным состоянием уникального здания.

Мнения в болгарском обществе относительно «Бузлуджи» разделились. Одни настаивают на ее сносе, ведь это наследие репрессивного режима. Другие уверены, что строение нужно сохранить как уникальный памятник архитектуры и свидетельство эпохи.

Болгарский архитектор Дора Иванова, инициатор сохранения объектов на горе Бузлуджа, говорит, что болгарам нужен объективный рассказ о социалистическом прошлом страны. «Люди очень мало знают об этом периоде. Памятник должен сохраниться, чтобы сохранить историю и рассказать о прошлом», — уверена она.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Медовый месяц молодоженов из Австралии затянулся на полтора года
Китаянка сшила свадебное платье из цементных мешков
В США заявили о возможной морской блокаде России
Сеул призвал Японию отказаться от флага Восходящего солнца
Акула напала на мотор рыбацкой лодки (видео)
Выявлен первый случай заражения человека крысиным гепатитом
Названа сумма «золотого парашюта» воронежского замгубернатора
Появилось фото Роналду с обвинившей его в изнасиловании девушкой
Спорт
Кажется, мы переоценивали Салаха. И недооценили Старриджа Команда Юргена Клоппа ушла от первого поражения в АПЛ
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV Российский MTV отметил юбилей грандиозным концертом в «Олимпийском»
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
В России выросли ставки по ипотеке
Назван самый свадебный город России
Дети
Дочь Ани Лорак растет настоящей артисткой 7-летняя София трогательно поздравила маму с днем рождения
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь