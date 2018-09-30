В Болгарии спасут памятник коммунизму, похожий на НЛО
Здание находится в плачевном состоянии.
Здание находится в плачевном состоянии.
Специалисты из авторитетной организации Europa Nostra, которая занимается защитой культурного наследия Европы, уже встретились с представителями Минкульта страны и местными властями, чтобы найти способ сохранить уникальное строение.
Похожий на летающую тарелку дом, который может считаться образцом брутализма в архитектуре, начали строить в 1974 году, а открыли в 1981-м. На его возведение было потрачено 70 тысяч тонн бетона и 3 тысячи тонн стали.
В «Бузлудже» проводился приём в пионеры, в комсомол, в кандидаты и члены партии. Здесь же праздновали юбилеи, связанные с историей БКП.
В наше время
Мнения в болгарском обществе относительно «Бузлуджи» разделились. Одни настаивают на ее сносе, ведь это наследие репрессивного режима. Другие уверены, что строение нужно сохранить как уникальный памятник архитектуры и свидетельство эпохи.
Болгарский архитектор Дора Иванова, инициатор сохранения объектов на горе Бузлуджа, говорит, что болгарам нужен объективный рассказ о социалистическом прошлом страны. «Люди очень мало знают об этом периоде. Памятник должен сохраниться, чтобы сохранить историю и рассказать о прошлом», — уверена она.
Читайте также: