Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Американцы страшно удивились»: в чём особенности лайнера Ил-96
Нашли! Долгожданная новость НАСА
Сын Наташи Королевой бросил учебу в США
Патрушев назвал страну, где скоро повторится сирийский сценарий
Лидеры Германии, США и Турции поспорили из-за России
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
В Китае пришли в восторг от "золотого удара" России по доллару
Сирия: пленный террорист ИГ выдал США
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева
Стас Пьеха откровенно поведал о своей зависимости
Всех рожала: Кузьмина о 3 беременностях Пугачёвой
Проведя 3 мес. в РФ, Киану Ривз опроверг популярный миф о русских
Как выглядела жена Порошенко на встрече с Трампом
"Стареет Вера": Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
Lada скоро начнет продажи сразу двух новинок
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
17Идем на «Восток»
12:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Набиуллину в Чечне покатали на багги

Председатель Банка России Эльвира Набилуллина посетила Университет спецназа в Чечне. Видеоотчет о ее визите опубликован в Instagram учебного заведения.

Наверх

Глава Центробанка понаблюдала за занятиями по огневой и тактико-огневой подготовке, побывала на занятиях по практической стрельбе. Кроме того, Набиуллину прокатили на багги «Чаборз М-3».

Руководитель ЦБ приехала в Чечню в субботу, 29 сентября, для участия в заседании межбанковского совета Центробанков России и Белоруссии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Набиуллина: ЦБ может оказать временную поддержку банкам при ужесточении санкций
Во время загрузки произошла ошибка.
14 сентября© Ньюстюб
 Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты
Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях. Фото
В США заявили о возможной морской блокаде России
Выявлен первый случай заражения человека крысиным гепатитом
Названа сумма «золотого парашюта» воронежского замгубернатора
Акула напала на мотор рыбацкой лодки (видео)
Порошенко назвал несправедливым требование вернуть РФ $3 млрд
Самолет зацепился за стальной трос и завис над землей (видео)
Появилось фото Роналду с обвинившей его в изнасиловании девушкой
Спорт
Уничтожить Медведеву: Загитова нацелилась на четверные Обладательница золота Олимпиады в Корее Алина Загитова пообещала подумать над тем, чтобы начать исполнять четверные прыжки
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV Российский MTV отметил юбилей грандиозным концертом в «Олимпийском»
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Назван самый свадебный город России
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Дети
Сын Наташи Королевой бросил учебу в США Архип готовится поступить в престижный московский вуз
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь