Набиуллину в Чечне покатали на багги
Председатель Банка России Эльвира Набилуллина посетила Университет спецназа в Чечне. Видеоотчет о ее визите опубликован в Instagram учебного заведения.
Председатель Банка России Эльвира Набилуллина посетила Университет спецназа в Чечне. Видеоотчет о ее визите опубликован в Instagram учебного заведения.
Глава Центробанка понаблюдала за занятиями по огневой и
Руководитель ЦБ приехала в Чечню в субботу, 29 сентября, для участия в заседании межбанковского совета Центробанков России и Белоруссии.