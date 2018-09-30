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13:59 (мск), источник: РИА Новости

Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак

ТОКИО, 30 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе прошедшего ранее в сентябре межкорейского саммита в Пхеньяне подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы Пхунсан, фотографии новых питомцев были обнародованы в воскресенье на сайте администрации южнокорейского главы.

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Подаренные собаки уже прошли необходимый для ввоза в Южную Корею карантинный осмотр и были доставлены в президентский дворец в четверг, 27 сентября. Мальчик, рожденный в ноябре 2017 года, получил имя Сонган, а девочка, появившаяся на свет в марте того же года, была названа Коми, отмечается в сообщении администрации президента Южной Кореи.

Примечательно, что у Мун Чжэ Ина уже есть одна собака породы Пхунсан по кличке Мару.

Президент Южной Кореи пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны.

Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.

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