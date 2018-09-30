Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак

Подаренные собаки уже прошли необходимый для ввоза в Южную Корею карантинный осмотр и были доставлены в президентский дворец в четверг, 27 сентября. Мальчик, рожденный в ноябре 2017 года, получил имя Сонган, а девочка, появившаяся на свет в марте того же года, была названа Коми, отмечается в сообщении администрации президента Южной Кореи.

Примечательно, что у Мун Чжэ Ина уже есть одна собака породы Пхунсан по кличке Мару.

Президент Южной Кореи пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны.