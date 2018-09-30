В Китае мама и тетя пришли на помощь тонущему слоненку

При пересечении реки отбившегося от стада слоненка начало уносить течением. Мама поспешила ему на помощь, а за ней последовали и две его тети. Они долго пытались помочь ему выбраться, однако сильные потоки воды тянули его обратно в реку.

Слонихи не сдавались: образовав «спасательный коридор», они постепенно смогли вытолкнуть детеныша на берег.

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