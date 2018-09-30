Близняшки забеременели и родили почти одновременно
У них особая связь.
У них особая связь.
Близняшки родили девочек с разницей всего в три недели. Бонни, дочь Лили, появилась на свет в декабре. Лекси, дочь Ханны, родилась спустя три недели в январе. Обе девочки родились немного раньше срока.
Как рассказывают 31-летние сестры, они всегда ощущали особую связь. Ханна и Лили родились с разницей в 14 минут. Они вместе учились в университете и даже водительские права получили в один день. У Ханны и Лили общие друзья.
«Когда наши семьи узнали, что мы забеременели одновременно, они были в шоке», — рассказала Ханна, младшая сестра.
Теперь, когда они обе стали мамами, связь между сестрами еще больше окрепла.
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