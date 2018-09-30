Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузия выставила России жесткое требование: детали
Снег и лед на дорогах России. Росавтодор предупреждает
Андрей Малахов раскрыл секреты воспитания сына
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Лидеры Германии, США и Турции поспорили из-за России
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
СМИ: У Порошенко наболело – врал, врал да вдруг правду сказал
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
От Беллуччи до Лопез: 10 южных актрис, которым возраст не помеха
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV
Раздетую Волочкову после бурного вечера обнаружили между вениками
Известна сумма гонорара Серова за съемку с Друзьяк
Вслед за Светлаковым: почему с ТНТ ушли сценаристы Comedy Club
Главы Германии, США, Турции поспорили из-за России
"Стареет Вера": Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
Lada скоро начнет продажи сразу двух новинок
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
15:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Близняшки забеременели и родили почти одновременно

У них особая связь.

Наверх

Сестры-близнецы Ханна Поунтейн и Лили Патерсон из Великобритании все делают вместе. Молодым женщинам удалось даже забеременеть и родить почти одновременно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Близняшки родили девочек с разницей всего в три недели. Бонни, дочь Лили, появилась на свет в декабре. Лекси, дочь Ханны, родилась спустя три недели в январе. Обе девочки родились немного раньше срока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказывают 31-летние сестры, они всегда ощущали особую связь. Ханна и Лили родились с разницей в 14 минут. Они вместе учились в университете и даже водительские права получили в один день. У Ханны и Лили общие друзья.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда наши семьи узнали, что мы забеременели одновременно, они были в шоке», — рассказала Ханна, младшая сестра.

Теперь, когда они обе стали мамами, связь между сестрами еще больше окрепла.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Медовый месяц молодоженов из Австралии затянулся на полтора года
Китаянка сшила свадебное платье из цементных мешков
В США заявили о возможной морской блокаде России
Где находится деревня миллионеров (фото)
СМИ: Имперские амбиции Китая усилились
Названа сумма «золотого парашюта» воронежского замгубернатора
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ
Появилось фото Роналду с обвинившей его в изнасиловании девушкой
Спорт
Уничтожить Медведеву: Загитова нацелилась на четверные Обладательница золота Олимпиады в Корее Алина Загитова пообещала подумать над тем, чтобы начать исполнять четверные прыжки
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
От Беллуччи до Лопез: 10 южных актрис, которым возраст не помеха В них бурлит горячая кровь, и потому, даже разменяв пятый десяток, эти актрисы выглядят и ведут себя так, словно им всегда 18, и по-прежнему соглашаются на роли роковых красоток
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
В России выросли ставки по ипотеке
Назван самый свадебный город России
Горячие темы на «Детях»
Настя В садик с соплями 351
Малина Контрацепция 137
Proxlada Празднование дня рождения ребенка.Где? 63
Надёна что можно при ГВ? 56
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь