Беременных и несовершеннолетних откормят в СИЗО

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«Приказом для подозреваемых, обвиняемых и осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предусмотрены повышенные нормы питания», — говорится в документе.

В рационе этих граждан будут учитываться рекомендуемые Министерством здравоохранения нормы лечебного питания. Какие конкретно продукты дополнительно получат заключенные, в ведомстве не уточнили.

Помимо этого, приказ устанавливает особый рацион для заключенных в случаях, если приготовить горячую пищу невозможно, а также уточняет «нормы замены одних продуктов питания другими».