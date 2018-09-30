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17:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Беременных и несовершеннолетних откормят в СИЗО

Министерство юстиции издало приказ, в соответствии с которым будут улучшены нормы питания для беременных, несовершеннолетних и инвалидов, содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Источник: Reuters

«Приказом для подозреваемых, обвиняемых и осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предусмотрены повышенные нормы питания», — говорится в документе.

В рационе этих граждан будут учитываться рекомендуемые Министерством здравоохранения нормы лечебного питания. Какие конкретно продукты дополнительно получат заключенные, в ведомстве не уточнили.

Помимо этого, приказ устанавливает особый рацион для заключенных в случаях, если приготовить горячую пищу невозможно, а также уточняет «нормы замены одних продуктов питания другими».

В августе заключенные московского женского СИЗО-6 пожаловались, что с апреля им перестали выдавать добавки к питанию: хлеб, молоко, овощи, сахар. Во ФСИН пояснили, что это было сделано по постановлению правительства.

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